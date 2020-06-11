الامارات | «صواب» يُطلق حملة «كورونا» تحت وسم #قدرة_الإنسانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صواب» يُطلق حملة «كورونا» تحت وسم #قدرة_الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز «صواب»، أمس، حملة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، تستمر حتى 17 يونيو الجاري، على حساباته في «تويتر» و«فيس بوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب»، تحت وسم #قدرة_الإنسانية.

وتسلط الحملة الجديدة للمركز الضوء على الأمل في العالم، والتضامن الإنساني المشترك، والنضال من أجل التغلب على جائحة «كورونا»، في الوقت الذي يواصل فيه «داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى شن الهجمات ودعوات الموت والدمار.

وتشمل الحملة مقاطع فيديو جديدة، تتعلق بتوعية وحث الآباء ليظلوا على دراية بمن قد يتواصل مع أطفالهم عبر الإنترنت، ويحذر من مخاطر العنف والتطرف عبر الشبكة.

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ويتابع المركز ما يقرب من ثمانية ملايين شخص يتضامنون ضد التطرف العنيف بجميع أشكاله، ويدعمون جهود مركز «صواب» لكشف وحشية «داعش» الإرهابي وطبيعته الإجرامية.

يذكر أن مركز صواب مبادرة مشتركة أنشأتها حكومتا الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في عام 2015 لمواجهة الدعاية المتطرفة العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي من «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى.

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