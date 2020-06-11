الامارات | جداول اختبارات قصيرة للصفوف من التاسع إلى الـ 12

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شكرا لقرائتكم خبر عن جداول اختبارات قصيرة للصفوف من التاسع إلى الـ 12 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول تطبيق الاختبارات المركزية القصيرة (نقاط الفحص)، للصفوف من التاسع إلى الـ12 للمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، من 14 إلى 18 من الشهر الجاري، للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري.
وأوضح الجدول أن الطلبة من التاسع إلى الـ12 سيؤدون الاختبارات في ست مواد، هي: اللغة الإنجليزية والفيزياء والكيمياء، والعلوم الصحية والأحياء، والرياضيات، وأضاف أن اختبار مادة العلوم الصحية للصف الـ12 متاح للطلبة.
وذكر الجدول أن اختبار الصفوف من التاسع إلى الـ11 تنطلق الساعة 12 ظهراً، فيما تبدأ اختبارات الصف الـ12 في الساعة 1:35، بعد الظهر.
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