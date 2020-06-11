الامارات | «أشغال الفجيرة» تنجز طرقاً داخلية بطول 57 كيلومتراً

شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الفجيرة» تنجز طرقاً داخلية بطول 57 كيلومتراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة في الفجيرة، سالم المكسح، أن دائرته أنجزت المرحلة الأولى من شبكة الطرق الداخلية في الإمارة، التي يبلغ طولها 57 كيلومتراً. ونفذت «الدائرة» الطرق الجديدة، بالتعاون مع بلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

وأشار المكسح إلى أن الطرق تمثل جزءاً من منظومة الطرق الحديثة في الإمارة، وهي تربط بين 15 منطقة، هي: منطقة ضدنا بطول 11 كيلومتراً، وطرقات داخلية في مربح بطول نحو 10 كيلومترات، إضافة إلى طرق داخلية في كل من دبا الفجيرة، الطويين، القرية،ووادي السدر، مريشيد، الحلاه، السيجي، مسافي، البليدة، البثنة، أوحلة، وادي مي، والصرم.

وأكد إنجاز المرحلة الأولى لشارع حمد بن محمد الشرقي، وتطويره وفق معايير دولية.

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كما أكد المكسح أن إعادة تأهيل الطرق الداخلية في مركز الإمارة، أسهمت في تخفيف الازدحام المروري، وتحقيق انسيابية في حركة السيارات.

وأفاد بأن حزمة مشروعات الطرق الجديدة في الإمارة تهدف إلى ترسخ بنية تحتية متكاملة، تصب في تحقيق التنمية المستدامة، حيث رافق أعمال تحديث وصيانة طرق الفجيرة، إنشاء حدائق عامة، وإنجاز حديقة رول دبا والطويين، إضافة إلى استمرار العمل في حديقتي البدية والسيجي.

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