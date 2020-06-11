الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقيم

طالب قراء بإلزام الصالات الرياضية بتركيب بوابات للتعقيم في المداخل، لطمأنة روادها على سلامة الوضع الصحي فيها، وتقليل احتمالات نقل العدوى بفيروس «كورونا».

التزام

لاحظ سكان في عجمان وجود أشخاص يرتادون شواطئ المدينة ويجلسون متقاربين، من دون التقيد بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار «كورونا»، خصوصاً من ناحية عدم ارتداء الكمامات، داعين إلى تفعيل اللوائح التي تنصّ على مخالفة مثل هؤلاء.

رقابة

لاحظ زوار لبعض المخابز في عجمان أن بعض العمال، الذين يتعاملون مع الجمهور مباشرة في بيع الخبز، لا يرتدون قفازات اليدين، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على المخابز في ظل التطورات الصحية الراهنة.

شارع

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اشتكى قارئ يسكن بمنطقة البوطينة في الشارقة، قيام بعض السائقين بالسير في الاتجاه المعاكس لشارع جرير الخطيفي، مشيراً إلى أن الشارع مخصص لمرور سيارة واحدة في اتجاه واحد، الأمر الذي يربك بقية مستخدمي الطريق، ويعرض سلامتهم للخطر.

مساج

على الرغم من التحذيرات الصحية للجهات المعنية، بشأن تداول المطويات الإعلانية خلال هذه الفترة، إلا أن صالونات تجميل ومساج، تواصل وضع بطاقات دعائية على زجاج المركبات الجانبية، ما قد يتسبب في انتشار الفيروسات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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