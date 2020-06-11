الامارات | سائق حافلة متعطلة يُنزل الركاب منتصف الطريق فيتسبب في دهس 3

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق حافلة متعطلة يُنزل الركاب منتصف الطريق فيتسبب في دهس 3 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ثلاثة عمال بإصابات بليغة نتيجة تعرضهم للدهس صباح أمس على شارع الخيل في دبي قبل جسر حصة بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي، بسبب خطأ غير تقليدي من سائق حافلة تعطلت وسط الطريق إثر انفجار إطارها، وفق مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، الذي قال لـ«الإمارات اليوم» إن السائق أنزل العمال في منتصف الشارع بهدف إخراجهم من حرم الطريق، ما أدى إلى تعرض ثلاثة منهم للدهس من قبل سيارة قادمة من الخلف لم ينتبه سائقها إليهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات بالغة الخطورة ألمت بهم.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ عن الحادث الذي وقع في السادسة صباح أمس، انتقلت الدوريات المرورية والتابعة لمركز الشرطة المختص فوراً إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع الحافلة المتعطلة، وتأمين حركة السير، كما وصلت مركبات الإسعاف وتولت تنفيذ دورها في الحادث.

وأكد المزروعي أن من أخطر السلوكيات التي حذرت منها شرطة دبي مراراً الوقوف المفاجئ في وسط الطريق، والأخطر من ذلك إنزال الركاب بهذه الطريقة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيراً إلى أن «معظم الحوادث التي نتجت عن الوقوف وسط الطريق وقعت سابقاً على شوارع سريعة، ولم يستطع السائقون القادمون من الخلف الانتباه إلى وقوف سيارات أمامهم».

Advertisements

ولفت إلى ضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطلت المركبة وتعذر تحريكها حتى يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المتعطلة بواسطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ركابها، مؤكداً أن شرطة دبي تستجيب خلال زمن قياسي لأي بلاغ.

إلى ذلك أصيب شخص آسيوي بإصابات بليغة نتيجة تعرضه للدهس كذلك يوم الإثنين الماضي في الساعة الخامسة والنصف مساء أثناء عبوره طريقاً عاماً في الحي الفرنسي بالمدينة العالمية دون الالتزام بالمكان المخصص لعبور المشاة، وتم على الفور الانتقال إلى موقع الحادث واستجواب السائق المتسبب وهو آسيوي كان يقود مركبة خاصة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news