انطلاق أعمال البناء في مشروع تريبل باي من أمالا تحت إشراف شركة بارسونز العربية السعودية المحدودة

"): أعلنت أمالا، الوجهة الفريدة الفاخرة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية، عن تعيين شركة "بارسونز" العربية السعودية المحدودة، التي حصلت على عقدٍ للإشراف على عمليات البناء بعد خوض مناقصةٍ تنافسية. وتضطلع هذه الشركة التي تُعدّ مزوداً للحلول الممكّنة رقمياً بدور هندسي، حيث تشرف على تنفيذ الأعمال قيد التنفيذ حالياً خلال المرحلة الأولى من مشروع "تريبل باي".

وتتعاون شركة "بنية"، وهي شركة عقارية سعودية للبنية التحتية، مع شركة "بارسونز" في الموقع لتنفيذ أعمال الحفر والردم وتسوية الأرض اللازمة لتحقيق مستويات التكوين والتصنيف للمرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لمشروع "تريبل باي".

وفي هذا السياق، قال الأستاذ نيكولاس نايبلز، الرئيس التنفيذي لشركة أمالا: "نُعرب عن سعادتنا بالعمل مع شركتين مرموقتين في مشروع بهذا النطاق الواسع. ونحن سعداء للغاية بالتقدم المُحرَز حتى تاريخه، إذ نُرّحب بالخبرات والتجارب التي تقدّمها كلّ من ’بارسونز‘ و’بنية‘ لعملية تطوير هذه الوجهة. واحتفلنا بلحظة مرحلية في تاريخنا عندما بدأ العمل في الموقع، ونتطلع قدماً للعمل بشكل وثيق لتحويل رؤيتنا لـ’تريبل باي‘ إلى حقيقة واقعة. وسنقدّم معاً وجهةً فاخرة فائقة للأجيال المقبلة حول العالم، ومتجذرة في الرؤية طويلة الأمد للمملكة العربية السعودية".

والجدير بالذكر أنّ الفريق البيئي التابع لأمالا يعمل على توجيه كلّ من "بارسونز" و"بنية" ضمن الموقع للإشراف على جميع مراحل التطوير، ما يضمن تنفيذ العمل في إطار الاستدامة والمبادئ التوجيهية البيئية.

وفي إطار تعليقه على التوقيع، قال كين موراي، المدير الإداري لشركة "بارسونز" العربية السعودية المحدودة: "بصفتها مشروع تطوير بارز في المملكة، تستعد أمالا لتغدو وجهة بارزة للمسافرين من جميع أنحاء العالم. ويسرّنا في ’بارسونز‘ الانضمام إلى فريق التنفيذ، ونتطلع إلى دعم تطوير ’تريبل باي‘ ومواصلة مشاركتنا التي تُعدّ مصدر فخرٍ لنا في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

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ومن جانبه، قال المهندس فهد المسفر، الرئيس التنفيذي لشركة "بنية": "شكّلت هذه الاتفاقية نقطة تحول استراتيجية لشركتنا، باعتبارها أول اتفاقية عمل مع أمالا لتنفيذ الأعمال التحضيرية. وتعمل ’بنية‘ على توفير أعلى معايير الجودة لتنفيذ المشروع، ومن شأن ذلك أن يُسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

ويقع مشروع "أمالا" ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية، وسيساهم بتجسيد رغبات وطموحات مجتمع يعشق تصميم اللحظات الاستثنائية وعيش التجارب الجديدة. وستمثّل كل من المواقع الثلاثة الفريدة من نوعها التي تشكّل مشروع "أمالا"، وهي "تريبل باي" و"الساحل المطوّر" و"الجزيرة" مجموعات مختلفة من التجارب للزوار.

o سوف يقدم "تريبل باي" ملاذاً شاملاً للنقاهة والاستجمام ومرافق حديثة للتشخيص الطبي وعلاجات موثوقة مصممة لتبرز البيئة المحلية. سيكون "تريبل باي" أيضًا موطنًا لمجتمع رياضي وترفيهي متكامل تمامًا.

o من المقرر أن يصبح المشروع الساحلي المركز الرئيسي للفن المعاصر في الشرق الأوسط، حيث سيستضيف برنامجًا حافلاً من الفعاليات المثيرة المدرجة ضمن تقويم عالمي للفنون والثقافة.

o ستكون الجزيرة ملاذاً هادئاً لمجتمع فني حصري، تقع وسط حديقة نباتية عربية تكملها مجموعة من القطع والمنحوتات الفنية.

وفي إطار تركيزها على خلق رحلات شخصية تحويلية تستمدّ الإلهام من الفنون والنقاهة ونقاء البحر الأحمر، ستُتيح أمالا للمسافرين الانغماس في أفضل عروض النقاهة والفنون والثقافة والرياضة واللياقة البدنية، من خلال إعادة رسم ملامح تجربة السياحة الفاخرة.