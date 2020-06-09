ناشيونال لخدمات الطيران ترعى دورة مجانية للتعليم الإلكتروني على موقع Academy.aero



شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، هي شركة رائدة في مجال خدمات الطيران، توفِّر دورة تدريبية مجانية تحت عنوان "كوفيد-19: تجاوز الأزمة وتنمية المهارات للخروج كقائد ناجح" على منصة التدريب الالكتروني www.Academy.aero. الدورة مصممة خصيصًا للمتخصصين في مجال الطيران، وهي أول دورة في مجال المناولة الأرضية تتوفر للعامة. وتقدم شركة (ناس) هذه الدورة بشكل مجاني تمامًا لما يزيد عن 100 ألف متخصص في مجال الطيران. الدورة متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.

وتتكون هذه الدورة من أربع وحدات تدريبية، تتناول الوعي العام عن الوباء الحالي وآثاره على مجال الاعمال والطيران ودور قطاعات الطيران المختلفة في التخفيف من حدة آثاره على المجتمع، كما تتضمن هذه الدورة نصائح عامة عن كيفية استغلال الوقت في التعامل الفعال مع التحديات وتنمية المهارات للخروج كقائد ناجح من هذه الازمة. كما سيحصل كل من يشارك في الدورة على شهادة تخرج في نهايتها.



وصرَّح حسن الحوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة (ناس) قائلًا "نمر في هذه الأثناء بأوقاتٍ عصيبة، وتواجه معظم الشركات حول العالم آثارًا سلبية كثيرة لجائحة كوفيد-19، ومجال الطيران ليس استثناءً من هذا الوضع. وأثناء هذه الفترة، من الضروري أن يدرك المتخصصون في مجال الطيران الموقف من جميع الزوايا مع المحافظة على هدوئهم وسلامتهم وصحتهم حتى اجتياز هذا الموقف العصيب. تُقدِم هذه الدورة فهمًا شاملًا للوباء وآثاره على مجالنا وسبل التخفيف من حدة هذه الآثار؛ كل هذا مع الحفاظ على الصحة بشكل واعٍ والاستفادة من وقت الفراغ على نحو مثمر."



لشركة (ناس) وجود في أكثر من 45 مطارًا في مختلف أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وتقدم الشركة خدمات المناولة الأرضية لسبعة خطوط طيران من أفضل عشرة خطوط طيران في العالم. كما تعمل الشركة على

تشغيل 45 صالة مطار، وتعرض مجموعة واسعة من الخدمات تشمل إدارة البضائع والخدمات الهندسية والصيانة وتقنيات المطارات وعمليات القواعد الثابتة وإدارة صالات الضيافة وخدمات التدريب وحلول السفر وخدمات الاستقبال والمساعدة.