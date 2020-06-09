هدايا تقدير ومحبة بمناسبة عيد الأب من الرصاصي للعطور

بمناسبة يوم الأب، تقدم الرصاصي؛ دار العطور المحلية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، تشكيلة من العطور الفاخرة التي تشكل هدايا مثالية للآباء وعربون محبة وتقدير لهم. وتضم المجموعة عطور فريدة تناسب أذواق جميع الرجال، حيث تتنوع مكوناتها بين الروائح العطرية الشرقية التقليدية، مروراً بالروائح الجلدية، وصولاً إلى الروائح الخشبية، وانتهاءً بعبير الحمضيات.

ويقترح خبراء العطور في الدار اختيار هدايا يوم الأب من تشكيلة العطور هذه، لإضفاء مزيد من الخصوصية على هذه المناسبة وللتعبير عن مدى أهمية الأب أو أي رجل في حياة أحبته.