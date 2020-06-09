سعياً وراء تعزيز الصحة والسلامة العامة، نظمت "ورشة حكومة دبي" وبالتعاون مع "مستشفى الإمارات التخصصي"، ورشة افتراضية لتعريف فريق العمل بالإجراءات الاحترازية الرامية إلى ضمان الاستقبال الآمن للموظفين والمتعاملين، تماشياً مع الجهود السبّاقة لإمارة دبي ودولة الإمارات في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وشكّلت الورشة الافتراضية منصة توعوية وتثقيفية هامة بالتزامن مع بدء الاستعدادات للعودة إلى العمل الحكومي من المكاتب ، حيث قدّمت الدكتورة يمنى ديراني، أخصائية الأمراض المعدية والباطنية، شرحاً مفصلاً حول أبرز الإجراءات الوقائية، وسط التشديد على ضرورة التقيد بالتعليمات الضامنة للحفاظ على السلامة الشخصية والعامة.

وشدّد موظفو الورشة على التزامهم التام بتحمل مسؤولياتهم المجتمعية ودعم الجهود الوطنية للحد من انتشار "كوفيد-19" عبر تطبيق تعليمات الوقاية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. واختتمت الورشة بالإجابة على التساؤلات المطروحة من موظفي الورشة، بهدف نشر الوعي حول العادات الصحية الواجب اعتمادها قبل العودة إلى العمل المكتبي بنسبة 100%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ورشة حكومة دبي" تنظم ورشة افتراضية مع "الإمارات التخصصي" للتعريف بإجراءات الاستقبال الآمن لموظفيها ومتعامليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.