توزيع 50,000 لتر مجاناً من منتجات التعقيم والتنظيف لأبطال خط الدفاع الأول في المملكة العربية السعودية

تم توزيع منتجات التنظيف والتعقيم مجاناً على العاملين في ظل الأمة الراهنة في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من أهم الأسواق الرئيسية التي يتم العمل فيها كجزء من مبادرة #شكرا_خط_دفاعنا_الأول. تهدف هذه الحملة إلى دعم الكوادر الطبية والبشرية في قطاع الصحة والتجزئة وخدمات التوصيل السريعة الذي يعملون على مدار الساعة، وذلك بهدف مساعدتهم في الحفاظ على بيوتهم آمنة أيضاً من خلال تزويدهم بمنتجات التنظيف اللازمة مجاناً للاستخدام الشخصي.

يتم توزيع الآن ما مجموعه 100,000 لتر من مطهّر داك ومنظّف الغسيل برسيل على العاملين في قطاعات الصحة المعنية في تأمين صحة وسلامة مرضى فيروس كورونا، وعلى العاملين في قطاعات التجزئة وخدمات التوصيل المتفانين في أعمالهم على مدار الساعة في كل من دولة الإمارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين.

#شكرا_خط_دفاعنا_الأول هي مبادرة مشتركة بين داك وبرسيل من وحدة أعمال التنظيف والعناية بالمنزل التابعة لهنكل وتأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج التضامن العالمي للمجموعة بهدف دعم فرق العمل المعنية والمجتمعات التي تواجه جائحة فيروس كورونا.