مدرسة السُعد العالمية في سلطنة عُمان تطلق برنامجاً لدعم أولياء الأمور

- في إطار جهودها لتقديم المزيد من الدعم والمساندة لأولياء الأمور في ظل أزمة كوفيد-19، أطلقت مدرسة السُعد العالمية البرنامج الأول من نوعه في سلطنة عمان باسم "برنامج دعم أولياء الأمور".

هذا وتأتي هذه المبادرة الأولى من نوعها تماشياً مع نهج المدرسة والذي يركز على الأسرة، حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة أولياء الأمور الذين لديهم قدرة محدودة على دفع رسوم الفصل الدراسي الثالث كاملة للعام الدراسي 2019-2020، وسيكون البرنامج خاضعاً لسلطة المدرسة التقديرية، حيث سيتم النظر في الطلبات التي تقدم من خلال البرنامج خاصة للأسر التي تعاني من أزمات قصيرة الأجل بسبب فقدان العمل أو تخفيض الأجور بسبب جائحة كوفيد-19، وسوف يتم تقييم ودراسة الطلبات من قبل إدارة المدرسة.

وقال كيشور داش، مدير العمليات بشركة إدارة تعليم اللغة الإنجليزية التي تدير المدرسة: " إن راحة وتعليم طلابنا على رأس أولوياتنا، فنحن نتفهم الصعوبات التي تواجهها العديد من الأسر خلال هذه الفترة الصعبة، ومن خلال برنامج دعم أولياء الأمور، نأمل في مد يد العون إلى الآباء والأمهات الذين يحتاجون إلى المساعدة والدعم المالي."

من جانبه قال لي دافيز، مدير التعليم في شركة إدارة تعليم اللغة الإنجليزية التي تدير المدرسة: " في هذه الأوقات غير المسبوقة، ندرك كفاح العديد من الأسر، وبصفتنا مؤسسة تتمحور حول الأسرة، فنحن هنا لتقديم الدعم والتأكد من أن كل طفل يمكنه مواصلة دراسته بجودة عالية ودون انقطاع أو توقف."