تستضيف منصة الابتكار GELLIFY الشرق الأوسط هذا الأسبوع حلقة نقاش جديدة عبر الإنترنت

نبذة: كما هو ملحوظ الاستخدام واسع النطاق للإلكترونيات المنزلية في مراحل ما بعد الأوبئة والحروب في القرن العشرين، نشهد الآن التحول الديمقراطي التدريجي لأجهزة وتطبيقات الواقع المعزز والافتراضي عبر فئات المجتمعات. سوف تُحدث هذه التقنيات ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع عملائنا وأصحاب المصلحة. يمكن للمشاركين أن يستكشفوا كيفية تشكيل تجارب أفضل باستخدام التكنولوجيا والتعرف على أمثلة عن حالات واعدة للتجارب الهجينة في العصر الجديد وتعلم كيفية مزج المكونات الرقمية والمادية لتحقيق توقعات العملاء بشكل أفضل تأثير الأعمال، وكيفية دمج هذا المنظور المادي والرقمي في جميع النشاطات.

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