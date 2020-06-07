بنك الإمارات دبي الوطني وشركة "Visa" يمددان شراكتهما لمدة خمسة أعوام

اعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة وشركة "Visa" العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، ، اليوم عن تجديد الشراكة التي تجمع بينهما لمدة خمسة أعوام. واستناداً إلى الشراكة الراسخة بين الطرفين منذ تأسيس البنك ، يأتي هذا التجديد تأكيداً لالتزامهما المتواصل بدعم قطاع المدفوعات الرقمية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنتجات المصرفية التي توفر قيمة متميزة لعملاء البنك على اختلاف فئاتهم.

وفي إطار اتفاقية الشراكة التي تبلغ مدتها خمسة أعوام، تحظى Visa بالحق الحصري لتوفير بطاقات الخصم المباشر التي يقدمها البنك لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المميزة والخاصة والخدمات المصرفية للأعمال، إضافة إلى برنامج بطاقة الخصم المباشر الذي توفره Liv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني. وعلاوة على ذلك، قام الطرفان بتجديد اتفاقيتهما المتعلقة بالبطاقات الائتمانية الحالية التي تشمل بطاقات متميزة مثل: مزايا Visa إنفينيت بريفيليج، و Visaإنفينيت، وVisa سيغنتشر.

وفي هذا السياق، قال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا تجديد شراكتنا الاستراتيجية مع شركة Visa الرائدة في قطاع بطاقات المدفوعات، مما يتيح لبنك الإمارات دبي الوطني مواصلة تقديم مجموعة فريدة ومبتكرة من منتجات المدفوعات. فاستناداً إلى علاقة التعاون الوثيقة التي تجمعنا مع Visa منذ سنوات طويلة، نجح بنك الإمارات دبي الوطني في توفير خدمات مدفوعات لا تضاهى من حيث قيمتها المتميزة ونطاقها الواسع، وبالتالي المساهمة في إثراء حياة عملائنا الكرام. ونحن أيضاً سعداء بما نحظى به من تكريم متواصل في القطاع المصرفي عن بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني Visa الائتمانية "U من إعمار"، والتي باتت من أبرز منتجاتنا المصرفية ولاقت استحساناً واسعاً وحققت أصداءً إيجابية في أوساط العملاء منذ إطلاقها".

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ومن خلال شراكتهما المتجددة، سيتعاون الطرفان على دفع عجلة المدفوعات الرقمية عبر الحلول المدعومة بالبيانات؛ وتقديم المنتجات المتميزة في القطاع المصرفي باستخدام المنصات المبتكرة؛ وتعزيز تفاعل العملاء عبر عروض التجارب المتميزة المقدمة من خلال محفظة الرعاية التي تمتلكها Visa؛ وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليص التكاليف من خلال حلول Visa للبيانات والمخاطر.

من جهته، قال شهباز خان، مدير عام شركة "Visa" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا تجديد شراكتنا الراسخة مع بنك الإمارات دبي الوطني، فقد عملنا سوياً على مدار السنين لتطوير العديد من المنتجات المصرفية الحصرية والجذابة وبرامج الولاء التي تقدم تجارب سلسلة وآمنة وتكافئ حاملي البطاقات على إنفاقهم اليومي في قطاعات التجزئة والترفيه والسفر. وعلاوة على ذلك، نحرص سوياً على الاستمرار بتطوير عروضنا وخدماتنا المشتركة التي تحمل علاماتنا التجارية بما يلبي تطلعات كافة فئات العملاء لدى البنك وتفضيلاتهم المتغيرة. وتزامناً مع تجديد شراكتنا لمدة خمسة أعوام جديدة، نؤكد أيضاً على التزامنا تجاه قطاع المدفوعات الرقمية المتنامي وتقديم المزيد من المنتجات المبتكرة في الأسواق، إضافة إلى الحلول التي تركز أولاً على تلبية احتياجات حاملي البطاقات".

وتم تكريم بنك الإمارات دبي الوطني بجائزة Visa العالمية لجودة الخدمات تقديراً لتميزه التشغيلي وبرنامج بطاقات المدفوعات ذات العلامات التجارية المشتركة "U من إعمار"، والذي يشهد نمواً متسارعاً ويوفر القيمة المتميزة ومزايا الاسترداد السلسلة لحاملي البطاقات في نقاط البيع.