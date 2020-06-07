نصائح وحلول مفيدة من ايكيا لتنظيم خزانة الملابس استعداداً لقدوم فصل الصيف

طلّ علينا موسم الصيف بالتزامن مع تخفيف القيود على الحركة والتنقل تدريجياً. ولكن الحظر الذي سببه مرض كوفيد-19 منع كثيراً من السيدات من شراء ملابس جديدة لاستقبال الفصل الجديد. وهنا تبرز أهمية تنظيم الأزياء والإكسسوارات وترتيبها في خزانة الملابس لما له من تأثير ملموس على أناقة السيدة العصرية من جهة وزيادة مساحة التخزين من جهة ثانية، خاصةً وأن ترتيب الأزياء بطريقة مدروسة ومرئية داخل الخزانة سيقدم أفكاراً مبتكرةً لتنسيق ودمج إطلالات جديدة وأنيقة.

لذلك، ولمساعدة الراغبات في الارتقاء بخزانة ملابسهنّ، تقدم ايكيا مجموعةً من النصائح الذكية ومعقولة التكلفة لتحقيق هذه الغاية.

إنشاء محطة لارتداء الملابس

مرآة IKORNNES بهيكل طويل، 495 درهم إماراتي

علّاقة ملابس SKUGGIS، 15 درهم إماراتي

يمكن تحويل جدار غير مستخدم إلى خزانة خارجية. وتنصح ايكيا بوضع مرآة IKORNNES بالطول الكامل، وإنشاء محطة لارتداء وتجربة الملابس حولها مع تركيب العديد من علّاقات SKUGGIS لوضع الأزياء والإكسسوارات بحيث تكون مرئية طوال الوقت، ما يساعد على تنسيق إطلالات غاية في الأناقة بشكل أسهل، ويسمح في تنظيم الملابس بدلاً من تكديسها دون ترتيب. ويعزز هذا الأمر من تجربة ارتداء الملابس ويضمن أيضاً الاستمتاع بمساحة أنيقة ومرتبة.

استخدام الصناديق

صندوق TJENA مع غطاء، 39 درهم إماراتي

تتطلب الإكسسوارات عناية خاصة ويعدّ ترتيبها في أقسام منفصلة الحل الأمثل لتنظيمها. وهنا تبرز أهمية الصناديق التي تتميز بسهولة نقلها وإمكانية تخزينها للمقتنيات بطريقة أنيقة بعيداً عن الفوضى. ولهذه الغاية، توفر ايكيا صناديق TJENA بأحجام مختلفة تلبي كافة المتطلبات بما يتناسب مع حجم الإكسسوارات، أي يمكن اقتناء صندوق لكل غرض حسب المقاس المطلوب. كما يمكن وضع ملصقات على هذه الصناديق للتعريف بمحتوياتها.

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إنشاء معرض للإكسسوارات

قضبان تعليق KUNGSFORS، 19 درهم إماراتي

علّاقة KUNGSFORS، 5 درهم إماراتي

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Description automatically generatedتضفي علاقات وقضبان KUNGSFORS لمسة شخصية مميزة على خزانة الملابس، حيث يمكن بواسطتها تحويل الجهة الخلفية من الباب إلى معرض جميل لترتيب الإكسسوارات المفضلة. خاصةً وأن مزيج العلاقات والقضبان يسمح بتخزين أنواع مختلفة من العناصر مع بعضها، ويعرضها بطريقة تسهل رؤيتها وبالتالي تنسيقها مع الأزياء المناسبة.

تنسيق الأزياء والتقاط صورة للإطلالات المفضلة

حمّالة EKRAR الطويلة للقبعات والمعاطف، 99 درهم إماراتي

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Description automatically generatedيعاني معظمنا من الحيرة في كل صباح وصعوبة تنسيق الإطلالة المثلى لليوم، لذا ننصح بالتفكير مسبقاً بالأزياء وتنسيقها في اليوم السابق وتعليقها على حمّالة EKRAR للقبعات والمعاطف لتكون جاهزة في الصباح. كما يمكن التقاط صورة سيلفي للإطلالات المفضلة ثم لصقها على خزانة الملابس لتكون مصدراً للإلهام في المرات القادمة.