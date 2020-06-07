الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة تنظم ندوة عن بعد في 17 الشهر الجاري

استجابةً للتحديات الغير مسبوقة التي يمر بها العالم خلال عام 2020، تنظم الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI)، والتي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها، ندوةً عالميةً عن بعد تحت إسم [email protected]، وتأتي هذه الندوة تحضيراً للمؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق ROC الذي تعقده الجمعية في الإمارات.

هذا وسوف تبحث الندوة التي يشارك فيها خبراء من كافة أنحاء العالم، في تحسين آليات العمل وتنمية إيرادات قطاع الضيافة في ضوء التحديات الراهنة، وذلك في يوم الأربعاء بتاريخ 17 يونيو 2020، وتستمر هذه الندوة العالمية على مدى يوم كامل، يستضيف خلالها المنظمون جلسات مباشرة عبر الإنترنت مع مشاركين من الشرق الأوسط والأمريكيتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث يتم مناقشة الجهود العالمية لتنشيط قطاع الضيافة ووسائل تطويره في ظل المتسجدات العالمية.

وتشكل الندوة فرصة للعاملين في مجال الإيرادات في قطاع الضيافة للإطلاع على تأثير المستجدات العالمية في قطاع الضيافة، والوسائل التي تقوم بها كبرى الشركات العالمية للمحافظة على الأعمال وتحفيز الإيرادات، حيث تقدم الندوة فرصةً مجانيةً للتعلّم والمشاركة، وسوف تضم أكثر من 20 جلسةً مباشرةً تستضيفها الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI) مع خبراء قطاع الضيافة من حول العالم.

وحول الندوة المرتقبة، قال روبرت جيلبرت، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI): "تعتبر ندوة [email protected] أول ندوة عن بعد من نوعها تسعى إلى تركيز الاهتمام على قسم الإيرادات في قطاع الضيافة في جميع أنحاء العالم، وسوف نقوم خلال الندوة بربط شبكة الخبراء من كافة أنحاء العالم، والذين يتمتعون بالرؤى والأدوات والموارد اللازمة لقيادة هذا القطاع نحو الانتعاش".

ومن جانبها قالت منى فرج، مديرة الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة HSMAI في منطقة الشرق الأوسط: " سوف توفر الندوة خلال هذه الأوقات الصعبة، فرصةً للعمل بين الزملاء والاتصال بقادة صناعة الضيافة حول العالم، وسوف يقدم تباين الأفكار فرصًا كبيرةً للابتكار والدفع باتجاه تطبيق الاستراتيجيات الناجحة في المنطقة"

وأضافت منى فرج: " سوف تقدم الندوة منصةً مجانيةً متاحة للعاملين في قطاع الضيافة حول العالم، والتي تشمل على نصائح وتوجيهات من قادة تحسين الإيرادات الأكثر شهرةً في العالم، إلى جانب جلسةٍ خاصةٍ حول تقنيات التسعير في أوقات الأزمات، والتي توضح آثار تغيّرات الأسعار خلال فترات الطلب المنخفض استنادًا إلى بيانات من فترة الركود الاقتصادي بين عامي 2009-2010، وكما تشمل الندوة التي تستمر ليوم كامل على عرض فيديو من مؤتمرات الجمعية الأخيرة لتحفيز النقاشات حول الاستراتيجيات والإجراءات التي يمكن اتباعها".

وختمت منى فرج: "كما سوف تتضمن الندوة نصائح وتوجيهات عدد من المدراء التنفيذيين للشركات الفندقية الأكثر احترامًا في قطاع الضيافة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب كلمة حصرية موجهة للندوة من قبل الدكتورة جانيل ماكولاي، وهي رائدة أعمال وكابتن طيار سابقة في القوى الجوية الأمريكية، وتشتهر بتقديمها ندوات عالمية تحفيزية حول بناء روح الفريق والتصميم والإرادة، وتجاوز الأزمات والعمل ضمن أصعب الظروف، وسوف تبحث الندوة أيضاً الإجراءات المتّبعة مؤخراً حول الانتقال من إدارة الإيرادات إلى استراتيجية الإيرادات، وسوق يتم تقديم دليل تعليمي للحصول على شهادة تنفيذية معتمدة لإدارة الإيرادات، إلى جانب جلسة حول "تحليل القيمة مقابل السعر من وجهة نظر العميل".

للتسجيل والمشاركة في الندوة عن بعد يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي: