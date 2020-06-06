جيمس كالادو ومهندسا الأداء والسباقات يتحدثون عن العمل الجماعي في بطولة "فورمولا إي"

نشرت "جاكوار للسباقات" أحدث حلقة من سلسلة البودكاست المصور الجديدة "اشحن في المنزل" (RE:CHARGE @ Home)، وتستضيف هذه الحلقة، المتوفرة عبر "يوتيوب" و"سبوتيفاي" و"آبل" و"غوغل"، كل من جيمس كالادو، ومهندسيه فيل إنغرام، مهندس السباقات وكونور سامرفيل، مهندس الأداء في "باناسونيك جاكوار للسباقات".

ويكشف المهندسان خلال هذه الحلقة عن كيفية وصولهما إلى هذه النقطة من حياتهم المهنية، وعن عملهما مع "باناسونيك جاكوار"، والضغوطات التي يواجهونها في أيام السباقات.

كما يشرح كالادو في هذه الحلقة أهمية علاقته الجيدة مع مهندسَيه، ويتحدث عن مشاركته في لعبة فيديو "فورمولا إي" ضمن مبادرة "تحدي المنزل" لدعم منظمة اليونسف.

شاهدوا واستمعوا للحلقة التاسعة من "اشحن في المنزل" على يوتيوب هنا: https://bit.ly/RAHYouTube-EP9

اشتركوا بهذه السلسلة واستمعوا لكافة الحلقات على "آبل بودكاستس" هنا: https://bit.ly/RAHApple وعلى "غوغل بودكاستس" هنا: https://bit.ly/RAHGoogle-EP9

يمكنكم كذلك الاستماع لهذه السلسلة والاشتراك بها عبر "سبوتيفاي" هنا: https://bit.ly/RAHSpotify-EP9



الاقتباسات:

جيمس كالادو، سائق "باناسونيك جاكوار":

"فيل وكونور هما العقلان المدبران للعمليات. حين أركب سيارة السباق، أقود بأقصى سرعة ممكنة ثم أبلغهم عن أي ملاحظات – هذا هو عملي. ما يفعلونه مبهر جداً، ومن المهم أن تكون لديك علاقة جيدة معهم لأنك بحاجة صداقة تمكنكم من فهم بعضكم بشكل ملائم، فالضغط المرافق لأيام السباقات كثيف جداً. التواصل عامل شديد الأهمية، فنحن نعمل كفريق كي نحصل على أكثر ما يمكن من السيارة ونقدم أقوى أداء ممكن."

فيل إنغرام، مهندس السباقات في فريق "باناسونيك جاكوار للسباقات" للسائق جيمس كالادو:

"أنتظر بلهفة عودة السباقات، ذكرت بطولة ‘فورمولا إي‘ سابقاً أن بعض السباقات قد تصبح مزدوجة، وهذا أمر رائع برأيي. السباقات المزودجة ليس غريبة على بطولة "فورمولا إي"، والأمر الأساسي الذي تعلمناه عن هذه السباقات هو أنها تشكل فرصة لإجراء بعض التجارب وتطوير عناصر مختلفة في السيارة. كما إنها فرصة جيدة لتحقيق التقدم، حيث يستغرق تقييم الحلبة والتطوير العام معظم الوقت في أيام السباق، إذ ننشغل فيها كثيراً. تطور الحلبة متطرف جداً، ويرتب الكثير من العمل الصعب، خصوصاً بالنسبة للمكيانيكيين إن حصلت أحداث مفاجئة في السباق، ولكن من وجهة نظر هندسية ومحبة للمتعة، السباقات المزدوجة رائعة. يسعدني أن نختم الموسم ببعضٍ من هذه السباقات."

كونور سامرفيل، مهندس الأداء في فريق "باناسونيك جاكوار للسباقات" للسائق جيمس كالادو:

"بطولة ‘فورمولا إي‘ تختلف عن أي شيءٍ عملت عليه من قبل، كل ما فيها يحصل خلال فترات زمنية قصيرة. يمتاز مهندسو وميكانيكيو ‘باناسونيك جاكوار‘ بجودة عملهم، واتخاذهم القرارات الصحيحة سريعاً، ما يؤدي لفارق كبير في الأداء. يحصل أحياناً أن نصل إلى الحلبة بعد التدرب عبر جهاز محاكاة، لندرك أن هناك زاوية مختلفة تماماً، حيث بنيت الحلبة منذ أسبوع فقط. المرونة التي نتمتع بها كمجموعة مهندسين لنشخّص الفرص والتصرف لاغتنامها مذهلة. جميعاً نضع أفكارنا معاً كفريق ونضع أنفسنا في موقع جيد بحلول التجارب الرسمية، تنفيذ الفعاليات الرياضية خلال يوم واحد في بطولة ‘فورمولا إي‘ يجعلها أكثر صعوبة، ولكن أكثر متعة في الوقت نفسه."

سيتم نشر حلقات هذه السلسلة الجديدة، التي تقدمها أماندا ستريتون وفيرنون كاي، بشكل دوري ويمكن للجمهور انتظار كل حلقة مع ضيوف جدد من عالم بطولة "فورمولا إي" وبطولة جاكوار I-PACE eTROPHY.