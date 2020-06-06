مؤتمر صحفي "عن بعد" الخميس القادم يكشف التفاصيل الأولية لرالي داكار السعودية

مؤتمراً صحفياً "عن بعد" لإعلان التفاصيل الأولية لرالي داكار السعودية 2021، وذلك بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ويان لو مونيير المدير التنفيذي لمنظمة A.S.O، وديفيد كاستيرا مدير سباق رالي داكار.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الثانية لـ"رالي داكار السعودية 2021"، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من السباق، الذي أقيم في الفترة من 5 ـ 17 من شهر يناير 2020، والذي يعدُّ الأكثر تحديًا في العالم للمرة الأولى على الإطلاق في قارة آسيا، حيث كانت نقطة الانطلاق من جدة وصولاً إلى الرياض. فيما خضع المتسابقون ليوم راحة، ثم العودة إلى القدية بعد اثنتي عشرة مرحلة، مرورًا بالعديد من المدن السعودية على امتداد قرابة الـ 7500 كم.

وكان متسابق الراليات المخضرم الإسباني كارلوس ساينز قد حقق الفوز في النسخة الأولى، عن فئة السيارات، والأمريكي ريك برابك عن فئة الدرجات النارية، أما فئة الدراجات الرباعية فحل التشيلي إغناسيوس كاسالي في المركز الأول، واحتل الروسي أنردي مارجينوف المركز الأول لفئة الشاحنات، فيما حقق الأمريكي كايسي كوراي المركز الأول عن فئة السايد باي سايد.