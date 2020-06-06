(الوطنية للشحن الجوي ) تشيد بجهود شرطة دبي وتتبرع بـ 100.000 قناع وقفازات

قامت شركة الشحن الجوي الوطنية (NAC) في دبي ، التي تدير خدمات الشحن عند الطلب وخدمات الركاب المجدولة من مركزها في مطار أورلاندو ساتنفورد الدولي في الولايات المتحدة ، بتقديم الشكر لشرطة دبي على جهودها الاستثنائية في الحفاظ على الجمهور خلال جائحة كوفيد ١٩ .

وأعرب جاكوب ماثيو ، رئيس الشركة التي تدير عملياتها الإقليمية من المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) ، عن تقديره الكبير للخدمات الممتازة التي قدمتها السلطات للشركات والافراد في الإمارة خلال فترة الإغلاق والجهود الإضافية المبذولة لاعادة العمليات التجارية الى سابق عهدها.

وقد تبرعت الشركة، عربون تقدير والتزاما منها تجاه المجتمع المحلي، بأكثر من 100،000 قناع وقفازات لتوزيعها على فرق الصحة والسلامة في الخطوط الأمامية وموظفي الدعم في الإمارة.

وأضاف: "نحن نتبرع بوسائل الحماية الشخصية كرمز لتقديرنا للتضحيات التي قدمها موظفو الخطوط الانامية في دبي".

وقدم جاكوب ماثيو ، رئيس الشركة، وآلان وايت ، نائب رئيس الشركة ويوسف بيضون حمولة شاحنة من وسائل الحماية الشخصية للسلامة إلى سعادة اللواء عبد الله حسين علي خان ، والعميد الدكتور عبد الله الريسي ، والرائد د. منصور الملا في مقر شرطة دبي.

وبينما استأنفت دبي أعمال القطاع الخاص لتصل إلى 100٪ في 3 يونيو ، تقول الشركة الوطنية للشحن الجوي، أن شرطة دبي وأولئك الذين هم على الخطوط الأمامية لعبوا دورًا محوريًا في فترة الإغلاق لمكافحة جائحة Covid-19. إلى جانب موظفي الرعاية الصحية والهيئات البلدية ، مما ساهم في ضمان منع انتشار الوباء إلى عدد أكبر من السكان.

ولعبت الشركة دوراً فعالاً في نقل المعدات والأدوية الأساسية في جميع أنحاء العالم منذ بداية الإغلاق العالمي في الأسبوع الثاني من مارس و ظلت ملتزمة بمسؤولياتها الاجتماعية للشركات والمؤسسات المعنية حول العالم.