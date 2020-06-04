بدء امتحانات نهاية العام الدراسي لنزلاء المؤسسات العقابية في دبي

بدأ نزلاء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، في إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 -2020 عن بعد، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية، وتحت إشراف إدارة تعليم وتدريب النزلاء، حيث تقدم للامتحانات 15 نزيلا بنظام الدراسة من المنازل، من الصف السابع إلى الصف الحادي عشر، فيما ستقام امتحانات الصف الثاني عشر لاحقاً.

وقال العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن الامتحانات لهذا العام تأتي في ظروف استثنائية يعلمها الجميع، ولتحقيق التباعد الجسدي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والحد من انتشاره، ارتأت الإدارة العامة أن تكون امتحانات نهاية العام الدراسي للنزلاء عن بعد.

وأوضح أن الإدارة فتحت باب التسجيل لتعليم المنازل للطلبة النزلاء في مختلف المراحل الدراسية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية، مؤكدا حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المعاملة الإنسانية للنزلاء، وترسيخ حقوقهم الاجتماعية في مساعدتهم على الاندماج بالمجتمع، ليعولوا أنفسهم بعد فترة العقوبة، وقضاء المدة المحكوم بها عليهم، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها إدارة تعليم وتدريب النزلاء، ما يدل على الإرادة والعزيمة الأكيدة في الأخذ بمشعل الإصلاح دون الرجعة فيه.

وأضاف العميد الشمالي أن دور المؤسسات العقابية لا يقتصر فقط على عزل الجاني عن المجتمع، بل يتضمن إصلاحه وتأهيله لحياة اجتماعية شريفة، لذلك عمدت الإدارة على توفير كافة الإمكانات للنزيل لاستغلال طاقته عبر البرامج التعليمية والتدريبية في العديد من المجالات، ومن ضمنها فتح باب الدراسة للراغبين في استكمال مراحلهم الدراسية.

وبين أن الإدارة العامة قامت بتوفير الأجواء الملائمة لأداء هذه الامتحانات، بصورة تُمكن النزلاء من اجتيازها، حيث قامت بتنظيم محاضرات ودروس عن بعد بالتعاون مع الشركاء لإعداد وتأهيل النزلاء للامتحانات النهائية.

