الفطيم إيس يطرح تجربة التسوق الإلكتروني مع استلام الطلبات من السيارة للمرة الأولى في المنطقة

أعلن الفطيم إيس عن إطلاق خدمة جديدة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، تتمثل في تجربة التسوق الإلكتروني مع استلام الطلبات من السيارة في دبي فستيفال سيتي. وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء التسوّق عبر الإنترنت من تشكيلة واسعة تضم ما يزيد عن 15 ألف منتج، واستلام الطلبية من السيارة اعتباراً من اليوم التالي. وبعد نجاح حلول إدارة وتوجيه التجمعات عبر الإنترنت، عمل إيس على اعتماد أساليب مبتكرة تتناسب مع توجهات التسوق الجديدة وحاجة المستهلك لتوفير تجربة تسوّق آمنة ومريحة.

وتتضمن منطقة ركن السيارات المخصصة لاستلام الطلبات ستة مواقف للسيارت مع مساحات مخصصة لأصحاب الهمم. وحصلت على موافقة هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث تم تطويرها للحفاظ على سلامة العملاء، مع تحديد شروط لارتفاع السيارات، ومساحات غير مسموح دخول الأطفال إليها بالإضافة إلى مساحات آمنة مخصصة لخروج العملاء من السيارة عند الضرورة. ويجب على المتسوقين حجز موعد لاستلام طلبيتهم بين الساعة 8 صباحاً و9 مساءً وعلى مدار الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن خدمة استلام الطلبات من السيارة مجانية.

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وبهذه المناسبة، قال ريجس شولتز، رئيس قسم تجارة التجزئة لدى الفطيم: " لطالما أكدت الفطيم على التزامها بإثراء حياة عملائها. ونسعى باستمرار لإيجاد سُبل جديدة لتوفير تجارب تسوّق آمنة ومريحة لهم. وستمكّن هذه الخدمة المبتكرة عملاءنا من التسوّق بسهولة عبر الإنترنت واستلام طلباتهم بشكلٍ آمن خلال فترة الجائحة وفي المستقبل أيضاً".

من جانبه، قال السيد ميدريك باين، المدير الإداري للعلامات التجارية المتعددة: "تشكّل تجربة التسوق الإلكتروني مع استلام الطلبات من السيارة حلّاً مبتكراً يعد الأول من نوعه في المنطقة، وخدمة استلام الطلبات من السيارة الأولى لعلامة إيس عالمياً. ويجسد ذلك مثالاً آخر على التزامنا بمواكبة احتياجات عملائنا وتطلعاتهم خلال هذه الأوقات العصيبة"