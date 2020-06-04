اينوك تفتتح محطة خدمة جديدة في مجمّع دبي للاستثمار

أعلنت مجموعة اينوك عن افتتاح محطة خدمة جديدة في مجمّع دبي للاستثمار لتلبية احتياجات العملاء في المنطقة الصناعية والسكنية على شارع اكسبو (إ77). وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لمحطات خدمة اينوك إلى 145 محطة.

يربط شارع اكسبو (إ77) بين الشارعين السريعين شارع الإمارات (إ611) وشارع الشيخ محمد بن زايد (إ311)، إضافة إلى منطقة مجمع دبي للاستثمار 2، ويستقبل الشارع حركة مرور يومية كثيفة، كما أنه أحد الشوارع الرئيسية المؤدية إلى موقع إكسبو 2020 دبي.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "في إطار سعينا المتواصل لتوسيع شبكة محطاتنا في المواقع الرئيسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، نعمل باستمرار على افتتاح محطات الخدمة التي يمكن الوصول إليها بسهولة بهدف تلبية احتياجات السكان من خدمات الوقود. ويأتي افتتاح محطة خدمة الجديدة في مجمّع دبي للاستثمار انطلاقاً من حرصنا على توفير الخدمات لهذه المنطقة التي تتميز بكثافة مرافقها السكانية والصناعية، والوفاء بالتزامنا بتوفير خدمات التزوّد بالوقود دون انقطاع لعملائنا الكرام."

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وتمتثل محطة الخدمة الجديدة في مجمّع دبي للاستثمار لأفضل الممارسات العالمية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة؛ وهي مجهّزة بمجموعة متكاملة من الخدمات المؤتمتة، وتراعي أفضل معايير البناء الحديثة، وتضم أنظمة المراقبة بالدائرة المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات آلياً لضمان أعلى درجات الأمان.

جهّزت المحطة أيضاً بمضخات وقود حديثة ومزودة بخراطيم قابلة للسحب تتيح تزويد المركبات بالوقود من كلا الجانبين، في حين يتمتع نظام ضخ الوقود في المحطة بتصميم يتيح أعلى معدلات التدفق الآمن للوقود وفقاً لمعايير "الجمعية الأمريكية للحماية من الحرائق"، وتقليص المدة الإجمالية اللازمة لتعبئة الوقود. وبفضل النظام الآلي لقياس مخزون الوقود ورصد حالات التسرب، أصبح نظام ضخ الوقود في المحطة الجديدة مؤتمتاً بالكامل منعاً لأي تدخل أو خطأ بشري.

وتتيح محطة الخدمة الجديدة للعملاء القدرة على دفع ثمن مشترياتهم عبر مختلف طرق الدفع الرقمية بما فيها نظام تحديد هوية المركبات (ViP) وبطاقات "نول" وتطبيق "دبي الآن". وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء دفع ثمن الوقود في المحطة والمشتريات من متجر "زووم" بأمان وسهولة والالتزام في الوقت نفسه بممارسات التباعد الاجتماعي باستخدام خدمة "ENOCPay"، منصة الدفع الرقمية عبر الهواتف الذكية دون الحاجة للدفع النقدي أو حتى عبر البطاقات.

وعلاوة على تلبية احتياجات التزوّد بالوقود للسكان والقطاع الصناعي في مجمّع دبي للاستثمار، تضم محطة الخدمة الجديدة متجر "زووم" مجهّز بالكامل بمساحة تزيد عن 600 قدم مربع ويضم أكثر من 7,500 صنف من المنتجات بما فيها المخبوزات والوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة.