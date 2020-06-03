"تاي دبي" تعلن انطلاق مسابقة "تاي للنساء" لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن تاي دبي، النادي المحلي لمنظمة "تاي" العالمية لريادة الأعمال (The Indus Entrepreneur) عن مشاركته الرسمية في مبادرة "تاي للنساء"، المتخصصة بمساندة وتمكين رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم. تهدف تاي دبي من خلال هذه المشاركة إلى تزويد رائدات الأعمال الناشئات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنصة نموذجية للتعاون والمشاركة لإبراز الإمكانات الواعدة لشركاتهن.

هذا وسيتم تنفيذ سلسلة من برامج الدعم التشغيلية ضمن إطار مبادرة تاي للنساء على مستوى الفرع المحلي لرائدات الأعمال، ومن ثم تتويجها بتحدي نساء 2020، حيث تعرض رائدات الأعمال المشاركات في المنطقة مشاريعهن. يمكن لرائدات الأعمال صاحبات الشركات القائمة على الفكر المبتكر والتي تتطابق مع معايير دخول المسابقة المشاركة للحصول على اللقب وكذلك المشاركة في المسابقة النهائية.

تتمثل رؤية وهدف تاي للنساء في "جذب، إشراك، و تمكين" رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن حجم الشركة، منشأها، اهتماماتها، مكانتها أو خلفيتها، إذ تلتزم مبادرة تاي للنساء بركائز تاي العالمية والتي تتجسد في: التعلم، التوجيه، إمكانية الوصول إلى التمويل، قابلية النمو التدريجي، المساحة الآمنة، والمجتمع العملي.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد زياد مطر، رئيس تاي دبي قائلاً: "إننا في غاية السرور لكوننا جزء من مسابقة نساء 2020 إيمانًا منا بأهمية هذه المنصة وما تجسّده من وحدة وتعاون يجمع بين كافة أطراف شبكتنا العالمية لدعم الشركات الناشئة بقيادة رائدات الأعمال. تأتي هذه الخطوة في وقت مثالي، إذ كشفت أحدث التقارير والأبحاث أن واحدًا فقط من بين كل سبعة استثمارات في العالم العربي يدخل ضمن إطار أعمال تجارية أسستها النساء، ونحن ندرك جميعًا التحديات التي تواجهها المرأة عند الحصول على التمويل والدعم المالي. لهذا، فإن الجمع بين شبكة عالمية من رجال الأعمال والمستثمرين والموجهين ومجموعة جوائز مالية تزيد عن 100 ألف دولار أمريكي سيمكّننا من توفير منصة انطلاق فريدة للفائزات نتطلع من خلالها إلى منافسة شيقة وبناءة لمكافأة القيادات النسائية الاستثنائية."

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة نساء 2020 فرصة مثالية تتيح لرائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم المجال للمنافسة بعرض فكرة مشاريعهن على فروع تاي المحلية والاستفادة من توجيه المرشدين والمدربين لبضعة أشهر، بغض النظر عن طور نمو الشركة أو مكانتها في السوق، سواء كانت شركة مبتدئة أو نامية. كما سيتم دعوة المتأهلات لتصفيات مسابقة نساء 2020 النهائية المقرر عقدها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وإتاحة الفرصة لكل مشاركة لتكون جزءً من المسابقة النهائية مع فرصة للفوز بـجوائز بقيمة 100 ألف دولار أمريكي وجوائز أخرى قيّمة، بالإضافة إلى دعم من المستثمرين.

يشير التقرير العالمي لريادة الأعمال (GEM) 2018/2019 عن رائدات الأعمال إلى وجود أكبر فجوة بين الجنسين في ملكية الأعمال القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تزيد عن 40%. ولكن على الرغم من الفجوة، يشير التقرير ذاته إلى أن أعلى معدلات عزم لإطلاق مشاريع تجارية نسائية تمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 36.6%، وهو ما يسلط الضوء على اتجاه مهم، ألا وهو اهتمام النساء الأصغر سنًا في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من بين غيرها من الدول على تأسيس وإطلاق شركاتهن. علاوة على ذلك، تظهر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر ارتفاع في نسبة الدافع وراء حاجة النساء إلى القيام بريادة الأعمال.

وأضاف السيد زياد مطر، "هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة في العالم العربي، ومن خلال تمكين المرأة من الدخول في الأعمال التجارية ومكافأة القيادات النسائية الطموحة، سنجح في جني مكاسب اقتصادية عالمية وتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي يتماشى مع رؤية الإمارات 2021."

مبادرة تاي للنساء مفتوحة للشركات المسجلة التي أسستها أو تقودها النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمكن للمشاركات ترشيح شركاتهن للانضمام للمسابقة على الإنترنت من خلال الرابط https://bit.ly/2Xj62AI، كما يمكن للشركات الناشئة التقدم بطلب للمشاركة ضمن فئة المرحلة المبكرة أو المرحلة المتأخرة شريطة أن يكون قد تم إنشاء الشركة قبل سبع سنوات أو أقل.

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سيُفتح باب الترشيح من 1 يونيو إلى 1 أغسطس 2020، وسيتم إدراج عشرين شركة في القائمة القصيرة للمشاركة في العرض المباشر عبر الإنترنت. كما سيتم اختيار الفائزات من قبل لجنة من أعضاء هيئة محلفين مستقلة تتألف من نخبة من ألمع رواد الأعمال الناجحين والمستثمرين وقيادات استثنائية من شركات مختلفة ورائدات أعمال بارزات. وفي شهر سبتمبر، سيتم ترشيح ثلاث شركات مدرجة في القائمة المختصرة لبرنامج تسريع يتم تشغيله محليًا لمدة ثلاثة أشهر، حيث ستتلقى كل رائدة أعمال تدريبًا وإرشادًا مخصصًا على يدي نخبة من ألمع المرشدين وخبراء الأعمال، قبل أن تشارك المتأهلة للتصفيات النهائية في الحدث العالمي النهائي في ديسمبر 2020، مع فرصة للفوز بجوائز قيمة والدعم والتوجيه من عدد من المرشدين والمستثمرين.

تشكل مبادرة تاي للنساء تحدّيًا فعالًا ومهمًا لرائدات الأعمال والشركات الناشئة وتهدف لترك أثر فعال في بيئة الأعمال والترحيب بالشركات العامة والخاصة وغيرها من المنظمات والكيانات التجارية للمشاركة من هذه المبادرة القيّمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم رائدات الأعمال المشاركات.

تعمل تاي للنساء بناءً على أفضل الممارسات والمبادرات التي تتمحور حول النساء في الفروع المحلية، بهدف بناء وتعزيز قدرات رائدات الأعمال وزيادة التواصل وتبادل المعرفة والرؤية الهادفة، مما يوفر "مساحة آمنة" لرائدات الأعمال للتعلم في بيئة مشجعة خالية من الموانع أو العوائق أو الخوف من حكم الآخرين.

يمكن للشركات التي أنشأتها أو تقودها النساء تقديم مشاركاتها بدءً من شهر يونيو حتى شهر أغسطس 2020. للمزيد من التفاصيل حول كيفية التقديم، الرجاء زيارة

https://dubai.tie.org/programs/womenentrepreneurs/