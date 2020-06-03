UPS تحتفل باليوم العالمي للبيئة من خلال مطابقة قيمة خدمات الشحن المحايدة للكربون خلال شهر يونيو

أعلنت شركة UPS عن مشاركتها في اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، من خلال مطابقة قيمة عمليات الشحن المنخفضة الكربون لجميع الطرود المشحونة عبر برنامجها المحايد للكربون (UPS carbon neutral) خلال شهر يونيو. ويعمل البرنامج المحايد للكربون على موازنة انبعاثات الكربون المحتسبة لكل شحنة عن طريق شراء موازنة الكربون المعتمدة.

وقالت سوزان لندسي-ووكر، الرئيسة التنفيذية للاستدامة ونائبة رئيس الشؤون البيئية في شركة UPS: "لا توجد طريقة أفضل للاحتفال باليوم العالمي للبيئة من تسهيل الإجراءات التي تساعد في حماية الأرض، ونأمل في شركتنا أن نعزز الوعي ونسلط الضوء على خيار الشحن المحايد للكربون لدينا ليستفيد منه المزيد من عملائنا، حيث سيساهم ذلك في تسهيل تمويل وطرح برامج إضافية تدعم جهود الحد من انبعاثات الكربون على نطاق أوسع، وتقليل الآثار الناتجة عن الشحن على البيئة".

وأشارت UPS إلى أن عملاءها الراغبين بالمشاركة في البرنامج يمكنهم الحصول على خدمات الشحن بدفع رسوم متدنية لخفض البصمة الكربونية الناتجة عن شحن طرودهم، ثم تقوم شركة UPS بمطابقة هذه التعويضات طوال شهر يونيو. وهذا ما يسهم في مضاعفة الأثر الذي يحدثه العميل المعني بالشحن وبالتالي خفض نسبة انبعاثات الكربون خلال شهر يونيو.

وتتوفر هذه الحلول في الهند عبر مجموعة واسعة من الخدمات من بينها خدمات "UPS وورلد وايد إكسبرس بلس" (UPS Worldwide Express Plus®) و"UPS وورلد وايد إكسبرس سيفر" (UPS WorldwideExpress Saver®) و"UPS وورلد وايد إكسبدايتد" (UPS Worldwide Expedited®) و"UPS وورلد وايد إكسبرس فريت" (UPS WorldwideExpress Freight®) و"UPS وورلد وايد إكسبرس فريت – منتصف اليوم (UPSWorldwideExpress Freight® - Midday).

ومن جانبه، قال جان فرانسوا كوندامين، رئيس وحدة الأسواق الناشئة والعالية النمو لدى الشركة: "تلتزم شركة UPS بتطبيق خبراتها وأعلى المعايير اللوجستية المستدامة لإدارة وتخفيف الآثار السلبية على البيئة عبر شبكة أعمالها العالمية. وبصفتنا الشريك اللوجستي الرسمي لـ إكسبو 2020 دبي، سنواصل جهودنا لاحتساب نسبة انبعاثات الشحن الخاصة باللجنة المنظمة للمعرض، وتعويضها من خلال حلول الشحن المحايد للكربون".

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وبدأت الشركة برنامجها المحايد للكربون في عام 2010، لتعوض أكثر من 60 مليون طرد للعملاء بشكل سنوي، وهو ما يعادل خفض أكثر من 100,000 طن متري من انبعاثات الكربون كل عام. وقامت الشركة أيضاً بدعم المشاريع في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل مشاريع التشجير وتدمير الغاز الناتج عن مكبات النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وتم اعتماد البرنامج المحايد للكربون الخاص بشركة UPS من قبل شركة "سوسايتي جنرال سيرفيلنس" (Société Générale de Surveillance)، وهي شركة رائدة للتفتيش والفحص والاختبار. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة من خلال عملياتها الخاصة بتعويض الكربون بمعايير "كاربون نيوترل بروتوكول" (Carbon Neutral Protocol) من شركة "ناتشورال كابيتال بارتنرز" (Natural Capital Partners).

ويستفيد عملاء UPS من جهودها وعملياتها في الحد من انبعاثات الكربون. وخلال العقد الماضي، استثمرت الشركة أكثر من مليار دولار في الوقود البديل ومركبات التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى دعم البنى التحتية لديها. وتعتبر الشركة الآن أكبر مستخدم للغاز الطبيعي المتجدد في صناعة النقل، ولديها وقود بديل متخصص وأسطول تقني متقدم لأكثر من 10,300 مركبة. وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن خطط لشراء أكثر من 6 آلاف شاحنة تعمل بالغاز الطبيعي خلال العام 2022. وفي شهر يناير، أعلنت UPS عن استثمارها لشراء 10 آلاف مركبة كهربائية من شركة "أرايفل أند كوميتد" المتخصصة بالتكنولوجيا والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. وتلعب الشركة دوراً محورياً ضمن سلاسل التوريد الخاصة بعملائها، وتواصل الشركة تقديم حلول الاستدامة التي تؤثر على سلاسل القيمة الخاصة بهم.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة UPS ستقوم وبشكل تلقائي بمطابقة جميع عمليات الشحن خلال شهر يونيو. في حال رغبتكم بالحصول على خدمات الشحن المستدام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (رابط). وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول مبادرات UPS المستدامة، يرجى زيارة الموقع www.ups.com/sustainability. وترقبوا تقرير الاستدامة السنوي الثامن عشر للشركة عند إصداره بتاريخ 30 يونيو 2020.