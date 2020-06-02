الأميرة حصة بنت سلمان.. رئيسا فخريا للجمعية السعودية  للمسؤولية المجتمعية

وافقت صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية، وهي الجمعية الأولى المتخصصة في

تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة "الحكومية، الخاصة، وغير الربحية".

ورفع أ. سعود بن حسين السبيعي، رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره، لصاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، على تشريفها لمنصب الرئاسة الفخرية للجمعية، وقال: إن هذه الموافقة الكريمة، استمرار لدور سموها في دعم مجالات العمل الخيري، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتعبر عن إحساس سموها بأهمية دفع عجلة العمل الاجتماعي، والمضي قدما بالقطاع الغير ربحي نحو تطلعات الحكومة الرشيدة، التي تضمنتها الرؤية الوطنية للمملكة 2030 خاصة مايتعلق بجوانب المسؤولية المجتمعية التي أصبحت اليوم عنصراً داعماً وأساساً في التنمية الوطنية وتعزيز الروح الوطنية في المؤسسات والأفراد على السواء.

ونوه السبيعي بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تبنت مبادرات بناءة، ونشاطات متنوعة لتفعيل وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما يحقق التنمية المستدامة في المملكة العربية، من خلال هذه الجمعية المباركة .

يذكر أن الجمعية السعودية للمسؤولية الاجتماعية، تم تأسيسها في شعبان 1440 هـ وتضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المسؤولية المجتمعية بالمملكة.