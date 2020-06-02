هانيويل تفتتح مصنعاً لأجهزة الكشف عن الغاز في المملكة

أعلنت شركة هانيويل الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: HON)، عن افتتاحها مصنعاً جديداً لإنتاج أجهزة الكشف عن الغاز في المملكة العربية السعودية، في خطوة تؤكد على التزام الشركة ببرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).

ويهدف برنامج "اكتفاء" إلى تحقيق نسبة توطين تصل إلى 70% من الإنتاج والوظائف في المملكة بحلول عام 2021، كما يعمل البرنامج على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إذ يدعم مصنع شركة هانيويل الجديد أهداف برنامج التوطين، وذلك من خلال خلق فرص وظيفية إنتاجية للسعوديين تعزز من مهاراتهم وقدرات القوى العاملة.

ومن خلال المصنع الجديد، أصبحت هانيويل الشركة العالمية الأولى المنتجة لأجهزة الكشف عن الغاز في المملكة، وذلك بما يساعد على توفر المعدات محلياً والإنتاج ودعم العملاء بشكل أكثر كفاءة. وستوفر الأجهزة الجديدة الموثوقية وفعالة من حيث التكلفة لضمان سلامة وامتثال وإنتاجية العمال الذين يعملون في بيئات خطرة في المملكة العربية السعودية.

وبهذا الصدد، قال جون والدرون الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل لحلول السلامة والإنتاجية (SPS): "تساعد أنظمتنا المتخصصة بالكشف عن الغاز في حماية العاملين، وتمكينهم من الاستجابة السريعة في حال وقوع الحوادث وتسرب الغاز. كما نفخر بتوفير الممكنات الجديدة للسوق السعودي لتسهم في تعزيز العمليات الصناعية لدى عملائنا على مستوى المملكة عبر المساهمة في تطوير معايير السلامة وتحسين الأداء التشغيلي وتخفيف الانبعاثات".

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ويقع مصنع هانيويل في وادي الظهران للتقنية، وسينتج 10,000 كاشف غاز محمول و800 كاشف غاز ثابت سنويًا عندما يصل إلى قدرات الإنتاج الكامل في عام 2022. ويشمل خط الإنتاج سلسلة "Honeyig BW™" المتعددة، بالإضافة إلى أجهزة الكشف الثابتة بما فيها "Searchpoint Optima Plus Point" كاشف الغاز بالأشعة تحت الحمراء وجهاز الإرسال العالمي "™XNX".

وبهذه المناسبة، قال نورم جيلسدورف، رئيس شركة هانيويل في المناطق سريعة النمو والشرق الأوسط وروسيا وتركيا وآسيا الوسطى ورابطة الدول المستقلة: "تلتزم شركة هانيويل بدعم الجهود الوطنية للتوطين ومساعدة المملكة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث واصلت الشركة خلال العقود الست الماضية في المملكة على دعم وتعزيز التحول في مستقبل المملكة من خلال مبادرات التوطين ونشر حلول متقدمة، حيث يؤكد افتتاح المصنع الجديد مواصلة التزام الشركة في هذا الإطار، من خلال توفير فرص عمل جديدة ويسرع في زيادة تحفيز السلع المصنعة محليًا".

وتعتبر المملكة العربية السعودية سوقًا عالي النمو واستراتيجي لشركة هانيويل. كما تستمر هانيويل في لعب دور حيوي في تطوير صناعة المملكة العربية السعودية ومهنها الناجحة على المدى الطويل من خلال تقديم برامج التدريب والشراكات والمرافق التي تساعد على تحول البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويشمل ذلك العمل مع أساتذة وباحثين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM) في الظهران على العمليات الحافزة الجديدة لإنتاج البارازيلين وجامعة "هانيويل يو أو بي" ومبادرات "TECPro" العالمية وغيرها.