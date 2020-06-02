شرطة دبي تنظم لقاء مفتوحا عن بعد مع موظفيها من خط الدفاع الأول

ترأس سعادة اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد الدكتور جاسم محمد عبدالله، مدير إدارة الشؤون الإدارية، ترأس اللقاء المرئي مع موظفي خط الدفاع الأول بعنوان "مواردنا البشرية بكم يفخر الوطن" وذلك عبر تطبيق زوم بهدف الاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات التطويرية في مجال العمل.

ورحب سعادة اللواء الفلاسي بالمشاركين في اللقاء المرئي، وقدم الشكر للموظفين من خط الدفاع الأول على جهودهم التي بذلوها أثناء جائحة كورونا (كوفيد – 19)، فيما قدم العميد الدكتور صالح مراد الشكر للموظفين من خط الدفاع الأول في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ونقل لهم تحيات وشُكر معالي القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري.

وقال العميد صالح مراد:" الهدف من هذا اللقاء أن نلتقي معكم، ونستمع لجميع ملاحظاتكم ومقترحاتكم، ولابد أن ننوه إلى أن الإدارة العامة للموارد البشرية خصصت بريدا إلكترونيا وهاتفا لاستقبال أية ملاحظات او استفسارات أو احتياجات على مدار الساعة."

وأكد العميد صالح على أهمية الالتزام بخطة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي يتم اتباعها على مستوى القوة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.

وخلال اللقاء، استمع اللواء السلال الفلاسي والعميد صالح مراد إلى ملاحظات واستفسارات المشاركين في اللقاء، والمُتعلقة بمختلف عمليات الموارد البشرية، حيث تم الرد على كافة الاستفسارات.

وفي الختام، شكر سعادة اللواء السلال الفلاسي الحضور على التفاعل الإيجابي والبناء في هذا اللقاء، متمنياً للجميع التوفيق الصحة والسلامة.