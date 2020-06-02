تطبيق فودكارما يتعاون مع شركائه من منافذ الأطعمة والمشروبات و يوصل وجبات مجانية لأبطال الخطوط الأمامية في مستشفى الزهراء دبي

كشف تطبيق فودكارما، المنصة الرقمية الرائدة لمكافحة هدر الطعام، عن تعاونه مع شركائه من منافذ الأطعمة والمشروبات لتوصيل الوجبات المجانية لطواقم الرعاية الصحية التي تعمل على الخطوط الأمامية في مستشفى الزهراء بدبي. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من مفهومه الذي يتمحور حول أهمية المبادرات الخيّرة والأثر الإيجابي الذي تتركه خاصة في هذه الأوقات العصيبة. وتم توصيل الوجبات المجانية ضمن عربات الطعام الحديثة والمُبرَّدة من مطعم 1762، بالتعاون مع الجهات التالية:

فندق دوسِت ثاني: يقع هذا الفندق الاستثنائي من فئة 5 نجوم على شارع الشيخ زايد، ويشتهر بتجسيده لكرم الضيافة التايلندية الأصيلة، ويضم 6 مطاعم وأركان مشروبات حائزة على عدة جوائز، بالإضافة إلى شهادة آيزو 14001 (معيار نظام الإدارة البيئية).

1762: نجح المطعم منذ افتتاح فرعه الأول في مركز دبي التجاري العالمي بتقديم تجربة طعام أصيلة تمتاز بتقديم أشهى الأطباق الطازجة والغنية بالنكهات وأصناف القهوة المحمصّة والطازجة، وسط أجواء عفوية تفيض دفئاً وترحاباً.

لوبان كوتيديان: يستوحي المطعم اسمه من معنى الخبز اليومي في الفرنسية، وتتمحور فلسفته حول جمع الأصدقاء للاستمتاع بأشهى الاطباق البسيطة والمغذية التي تحلو مشاركتها، مع قائمته الفريدة التي تحتفي بالمأكولات المغذية والطازجة.

كولو تمام: يقع هذا المطعم الفريد والصحي في أبراج بحيرات الجميرا، ويتيح تناول الطعام في المطعم إلى جانب خدمات التوصيل الخارجية وتحضير الوجبات، بهدف تقديم أشهى الوجبات البسيطة والصحية والمغذية ومضبوطة السعرات الحرارية، بالإضافة إلى باقة من الخيارات النباتية لضمان أسلوب حياة صحي.

مزارع أرميلا: شركة مزوّدة تقوم بإنتاج وتعليب وتوزيع الخضروات الورقية الطازجة والمحلية الخالية من المبيدات بنسبة 100٪ من المزارع وإلى المستهلك مباشرة على مدار العام.

كاتش إنترناشيونال: وكالة متكاملة الخدمات متخصصة بالاتصالات والتصميم الإبداعي تتخذ من دبي مقراً لها.

ومنذ إطلاقه في 1 مارس، يواصل تطبيق فودكارما دعم شركائه من الشركات المحلية ومنافذ الأطعمة والمشروبات، وخاصة خلال هذه الظروف الصعبة. وفضلاً عن إضافة قسم مخصص للشركات في التطبيق مؤخراً، تنازَل التطبيق عن كافة أرباحه، حيث ستعود 100 ٪ من الأموال التي ينفقها المستخدمون إلى المنافذ التي يطلبون الطعام منها مباشرة. والآن تأتي هذه المبادرة البسيطة من تطبيق فودكارما بالتعاون مع شركائه لدعم طواقم الرعاية الصحية الشجعان الذين يعملون على الخطوط الأمامية في إمارة دبي.

وفي معرض تعليقها على المبادرة، قالت يوجين درونو، المؤسسة والمديرة التنفيذية لتطبيق فودكارما: "تتمحور فلسفة فودكارما حول مفاهيم الإيجابية والتعاون والتكاتف بهدف التشجيع على المبادرات الخيّرة، حيث نقدم بالتعاون مع شركائنا هذه المبادرة البسيطة لدعم العاملين على الخطوط الأمامية، بما في ذلك الأطباء والممرضين وعمال الصيانة والتنظيف، والذين يضعون حياتهم على المحك يومياً لحمايتنا في ظل هذه الأوقات العصيبة. ولم يكن بإمكاننا تحقيق هذا الهدف لولا الدعم الكبير الذي قدمه شركاؤنا في مطعم 1762 ومزارع أرميلا وكولو تمام وفندق دوسِت ثاني دبي ومطعم لوبان كوتيديان بالإضافة إلى المساهمة المشكورة التي قدمتها وكالة كاتش إنترناشيونال، حيث استجابوا لهذه الفكرة بالكثير من الحماس والدعم، لذا نوجه خالص الشكر لهم ولجهودهم المبذولة. ونطمح لتنظيم المزيد من المبادرات المشابهة على مدار العام، بهدف تقديم المساعدة للمجتمع قدر المستطاع".

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يتخطى فودكارما كونه مجرد تطبيق اعتيادي، ليجسّد حركة رائدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين إنتاج واستهلاك الأغذية، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالخير على الجميع، ليساهم كل شخص بلعب دور هام في إيجاد حل دائم لمشكلة الأطعمة المهدورة.

ويشجع التطبيق المبتكر الجميع للانضمام وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي مع حل بسيط وفي غاية السهولة، عبر الخطوات التالية:

يمكن تحميل تطبيق فودكارما مجاناً من متجري آب ستور أو جوجل بلاي أو عبر الموقع الإلكتروني FoodKarma.ae.

توفير معلومات حول المكان والطعام المفضلين

العثور على الطعام المفضل

جمع النقاط على التطبيق بناءً على كمية الطعام الذي تم الحفاظ عليه من الهدر

اختيار خدمات التوصيل الخارجي أو تناول الطعام ضمن المطعم

إرسال الطلب عبر التطبيق

انتهت العملية بنجاح مع المساهمة بحماية الكوكب.