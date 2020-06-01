شنايدر إلكتريك تسلّط الضوء على أفضل ممارسات أنظمة تكنولوجيا المعلومات ودورها في تعزيز التحول الرقمي عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

تحتفل شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحوّل الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، في 10 يونيو القادم بيومها السنوي للابتكار 2020 تحت شعار "التحول الرقمي السلس"، حيث ستنظم الشركة في هذه المناسبة حدثاً خاصاً يجمع نخبة من الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات وقطاعات تصميم بيئات تكنولوجيا المعلومات. ويستهدف الحدث توفير منصة متقدمة لمشاركة الرؤى والأفكار ومناقشة أحدث التوجهات على مستوى القطاع إلى جانب إتاحة المجال لإقامة شراكات مبتكرة تساهم في خلق فرص جديدة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتمكن المشاركون من خلال سلسلة من الندوات التفاعلية الرقمية وحلقات النقاش عبر الإنترنت التي تضم نخبة من خبراء القطاع من الحصول على رؤى حول ما يمكن للشركات توقعه من خلال التحرك واتخاذ قرارات صائبة. وسيناقش المشاركون - على وجه التحديد - الفوائد التي يمكن للشركات تحقيقها من خلال تسريع رحلة التحول الرقمي.

وقال زياد يوسف، نائب الرئيس لوحدة الطاقة الآمنة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة شنايدر إلكتريك: "يسعدنا الاحتفال بيومنا السنوي للابتكار 2020 لتسليط الضوء وإبراز الجوانب الإيجابية المختلفة التي يقدمها التحول الرقمي الذي يتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة التطورات. وقد أصبح التحول الرقمي الآن وأكثر من أي وقت مضى مساراً ضرورياً نحو الازدهار في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال الاعتماد على التكنولوجيا كعامل تمكيني، يمكن للشركات رسم استراتيجياتها الرقمية والتخطيط لها بشكل شامل، مما يعزز الروح الإبداعية لدى الموظفين لتقديم حلول مبتكرة والتعامل مع التحديات المختلفة التي يواجهها العملاء اليوم ومستقبلاً".

ويشهد الحدث جلسات نقاس جانبية مخصصة لخبراء مراكز بيانات تكنولوجيا المعلومات، وموردي تكنولوجيا المعلومات وموردي الحلول، بالإضافة إلى استشاريي ومقاولي المرافق. وللمرة الأولى، سيتم تقديم الجلسات افتراضياً مع مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين.

وسيتبادل رواد القطاع بما في ذلك عمر حتاملة، مدير التكامل الفني في وكالة ناسا، ودانيال جو-جيمينيز، نائب الرئيس المساعد في شركة IDC وبانكاج شارما النائب التنفيذي للرئيس لقسم الطاقة الآمنة في شركة شنايدر إلكتريك، الرؤى حول أحدث توجهات القطاع، كما سيلقون كلمات رئيسية تركز على مستقبل الابتكار والتحول الاستراتيجي وكيفية بناء مؤسسات تتمتع مستوى عالٍ من المرونة الرقمية فضلاً عن سُبُل تشغيل مراكز البيانات ورقمنتها.

ويهدف اليوم السنوي للابتكار الذي تنظمه شركة شنايدر إلكتريك في كل عام من خلال توفير فرص للتعلم من قادة الصناعة الملهمين واكتشاف أساليب ونماذج عمل جديدة ومبتكرة إلى دعم العاملين في القطاع من خلال إنشاء مجتمع يرتكز على التعاون الهادف.