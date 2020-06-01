أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من صفقة " تمويل الميزانين" في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة للتخارج من صفقة لتمويل الميزانين لفرصة استثمارية في مدينة نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية، حققت من خلاله عوائد مجزية لعملائها.

وتعتبر هذه الصفقة من ضمن استراتيجية أرزان ثروات المتركزة على تمويل الاستثمارات العقارية بالقروض، والمرتبط بأداء مؤشر العقارات Real Estate Index Linked Securities (“REILS”) والذي يعد أحد أنواع تمويل الميزانين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية. هذا وقد تم الاستثمار في صفقة نيو أولينز في ابريل 2018، بغرض تمويل محفظة عقارية تتكون من ثلاث مجمعات سكنية مؤلفة من إجمالي 740 وحدة سكنية تقع في مدينة نيو اورلينز في ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية.

والجدير بالذكر بأنه تمت هيكلة صفقة نيو أورلينز REILS بحيث توفر إيراد ثابت بنسبة 8% من مبلغ قرض الميزانين، مدفوعة بشكل ربع سنوي، بالاضافة الى سداد نسبة من أصل مبلغ القرض تزيد بشكل تصاعدي خلال فترة الاستثمار.كما أن العائد الداخلي على الاستثمار الذي كان متوقع آنذاك يترواح بين 9.4% الى 11.8%. وقد قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار و للتخارج منه، حيث أثمرت هذه الصفقة الناجحة عن عائد داخلي على الاستثمار بنسبة 11.9% متضمناً التوزيعات النقدية بنسبة 8% المدفوعة للمستثمرين.

علق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

" إننا فخورين لتقديم الاستشارة للتخارج من صفقة نيو أورلينز وتحقيق أعلى عائد داخلي متوقع عند دخول الاستثمار قبل عامين. كما أننا مسرورين بشكل خاص لقدرتنا على تحقيق نتائج جيدة جداً لعملائنا المخلصين في ظل هذه الأزمة العالمية التي سببتها جائحة كوفيد -19

ويتوافق معدل العائد الداخلي، الذي يبلغ 11.9% من استثمار التمويل العقاري الآمن، مع أهداف أرزان ثروات المتمثلة في تزويد العملاء بالفرص الاستثمارية التي تتوافق مع معايير إدارة المخاطر في أسواق العقارات الناضجة. إن التدفقات النقدية المنتظمة والمستقرة في صفقات الـــ REILS أثبتت أنها عنصر استقرار مهم في محافظ عملائنا ، خاصة خلال الأوقات الاقتصادية المضطربة مثل تلك التي نجد أنفسنا فيها اليوم.

هذا وستستمر أرزان ثروات في التركيز على تقديم المشورة لصفقات الــــ REILS الجديدة ، بالإضافة إلى فرص الاستثمار العقاري الأخرى التي تخلق تدفقًا آمنًا ومنتظمًا للدخل، مع تخفيض المخاطر قدر الإمكان. في حين أن الاضطرابات الاقتصادية ممكن أن تخلق حالة من عدم اليقين ، فإن أرزان ثروات ستكون دائمًا شريكًا مستقرًا وموثوقًا لعملائها خلال الأوقات الجيدة والسيئة. وأنا ممتن لعملائنا المخلصين لثقتهم المستمرة في أرزان ثروات".