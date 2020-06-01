"في إف إس جلوبال" تعيد فتح مركز تقديم طلبات التأشيرة الكندية في دبي



تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا(IRCC) ، أعلنت «في إف إس جلوبال»، أكبر شركة متخصصة في خدمات التعهيد والتقنية للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، فتح مركز تقديم طلبات التأشيرة الكندية في دبي مع تطبيق إرشادات صارمة لضمان الصحة والسلامة.

يقع مركز «في إف إس جلوبال» في دبي في منطقة أم هرير 2، في مركز وافي مول - الطابق الثالث، حيث سيعيد المركز تشغيل عملياته ابتداءً من 31 مايو 2020 وستقتصر خدماته على:

استلام القياسات الحيوية البيومترية (بصمات الأصابع والصور) من المتعاملين الذين لديهم موعد مسبق ورسالة تعليمات القياسات الحيوية.

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ولضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة للموظفين وحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وضعت «في إف إس جلوبال» تدابير وقائية موحدة ليتم اتباعها في جميع أنحاء المركز بما في ذلك التباعد الجسدي وإجراءات التعقيم اللازمة.

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وتشمل التدابير الاحترازية الذي يطبقها المركز، قياس درجة حرارة جميع المتعاملين عند مدخل المركز وعليه، لن يُسمح لأي متعامل لديه من أعراض كوفيد-19، بما في ذلك حمى أو سعال أو صعوبة في التنفس بدخول المركز، وسيُطلب منه العودة لزيارة المركز بمجرد تحسن حالته الصحية. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من جميع المتعاملين وموظفي «في إف إس جلوبال» ارتداء الكمامات والقفازات داخل المركز.

ولأية استفسارات، يمكن للمتعاملين الاتصال بخط المساعدة على الرقم +971 4 2055881 أو زيارة الموقع الإلكتروني https://visa.vfsglobal.com/are/en/can