GELLIFY الشرق الأوسط تستضيف حلقات نقاش عبر الإنترنت حول كيفية استئناف الأعمال في ظل اقتصاد ما بعد أزمة كورونا

بعد إثبات الحاجة إلى التغييرات مع عودة الأعمال ببطء في الإمارات العربية المتحدة، تستضيف منصة الابتكار GELLIFY الشرق الأوسط مجموعة أخرى من حلقات النقاش عبر الإنترنت في يونيو لتزويد الشركات بآراء الخبراء والحلول والحالات المستخدمة حول كيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي الجديد في ظل الأزمة الراهنة. ستوفر سلسلة حلقات النقاش بعنوان "تمكين المؤسسات في المستقبل من خلال تبنّي قدرات "Black Swan "، الفرصة للمشاركين للتعرف على مدى أهمية الابتكار الرقمي في التخفيف من مخاطر الأعمال.

عنوان حلقة النقاش: Black Swan: Monster or Mentor

التاريخ 3 يونيو - الوقت: 2:00 حتى 3:30 ظهراً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)

للتسجيل مجاناً على الرابط http://clickmeter.gellify.com/vqz0

موضوع حلقة النقاش:: سيتم مناقشة تجارب لفئات كبار المسؤولين التنفيذيين الذين نجحوا في تأمين شركاتهم من المخاطر والأزمات السابقة. يشارك في حلقة النقاش كبار ممثلي الشركات من Ferrero و Ingredion Incorporated و SC Johnson Kraft وغيرهم، لتقديم المفاهيم الأساسية حول كيفية التعامل في ظل الأزمة الحالية بهدف تمكين نجاح نمو المؤسسات بشكل أقوى.

عنوان حلقة النقاش: Mixed Reality: كيفية إشراك الإنسان بعد الوباء في الواقع الافتراضي VR و الواقع المعزز AR في أي مكان وفي أي وقت

التاريخ 9 يونيو - الوقت: 2:00 حتى 3:30 ظهراً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)

للتسجيل مجاناً على الرابط http://clickmeter.gellify.com/59wm

موضوع حلقة النقاش: كما نلحظ الاستخدام واسع النطاق للإلكترونيات المنزلية في مراحل ما بعد الأوبئة والحروب في القرن العشرين، نشهد الآن التحول الديمقراطي التدريجي لأجهزة وتطبيقات الواقع المعزز والافتراضي عبر فئات المجتمعات. سوف تُحدث هذه التقنيات ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع عملائنا وأصحاب المصلحة. بينما نبني مساراً آمناً نحو مستقبل أكثر إشراقاً لفترة ما بعد الوباء، ستزداد الأهمية للبدء بتلبية احتياجات المستخدمين المخفية والظاهرية. في هذه الجلسة، سيتم مناقشة النقاط التالية:

• كيفية تشكيل تجارب أفضل باستخدام التكنولوجيا

• أمثلة عن حالات واعدة للتجارب الهجينة في العصر الجديد

• كيفية مزج المكونات الرقمية والمادية لتحقيق توقعات العملاء بشكل أفضل تأثير الأعمال

• كيفية دمج منظور في ممارستك

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عنوان حلقة النقاش: لنقم ببناء البعد الرقمي والمادي في مصانعنا

التاريخ 16 يونيو - الوقت: 2:00 حتى 3:30 ظهراً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)

للتسجيل مجاناً على الرابط http://clickmeter.gellify.com/o9uq

موضوع حلقة النقاش: كانت الصناعة الرابعة 4.0 منطقة ذات أهمية كبيرة للعديد من الشركات المصنعة: موضوع هام يبحث الإمكانات الهائلة لزيادة الميزة التنافسية. الآن أصبح محرّكي الميزة التنافسية العناصر التي تجعل الشركات على قيد الحياة. يجب علينا دمج طبقة رقمية إضافية بسرعة وبشكل عاجل في بيئة نظامنا المادي وبناء PHYGITAL FACTORY. سيتمكن المشاركين في هذه الجلسة تعلم كيفية:

• مجالات تكنولوجيا الصناعة الرابعة 4.0

• تحديد التطبيقات القيمة للتصنيع وما بعده

• اتخاذ قرارات صحيحة في حالات عدم اليقين

• الجمع بين النظم الرقمية والمادية

• تحديد الشركاء المناسبين للمشاريع المبتكرة

عنوان حلقة النقاش: الذكاء الاصطناعي: كيفية مواجهة ما لا يمكن التنبؤ به بحلول مثالية

التاريخ 23 يونيو - الوقت: 2:00 حتى 3:30 ظهراً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)

للتسجيل مجاناً على الرابط http://clickmeter.gellify.com/2cnv

موضوع حلقة النقاش: يمكن أن تساعد حلول الذكاء الاصطناعي على التفاعل بشكل أسرع وبطريقة أكثر تفاعلية مع تغيرات الأوضاع، والحصول على توصيات ممكنة مقابل القيود الراهنة وكيفية إعادة تحسين خطتك بشكل أكثر ابتكاراً. في هذه الجلسة سيتم مناقشة كيف يمكن لمؤسستك أن تأخذ بعين الاعتبار ما هو جديد في الذكاء الاصطناعي لأنها تدير حالات ال black swans مثل الجائحة الحالية.

عنوان حلقة النقاش: العمل عن بعد: خدمات التطبيب عن بعد والتعليم والصيانة عن بُعد

التاريخ 30 يونيو - الوقت: 2:00 حتى 3:30 ظهراً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)

للتسجيل مجاناً على الرابط http://clickmeter.gellify.com/yiw6

موضوع حلقة النقاش: ستناقش مجموعة GELLIFY في الجلسة الأخيرة من سلسلة حلقات النقاش "تمكين المؤسسات في المستقبل من خلال تبنّي قدرات "Black Swan "، كيف يمكن لمؤسستك أن تنظر في ابتكارات الأعمال الذكية حيث نجد أنفسنا في وضع طبيعي جديد من نوعه وأن نكون مستعدين لحالات الطوارئ المستقبلية.