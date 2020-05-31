مجموعة فيا بي تي سي تعلن عن ترقية استراتيجية للنهوض بالابتكار وتحسين تجربة المستخدم

/"ايتوس واير"): أعلنت اليوم مجموعة "فيا بي تي سي"، وهي شركة تكنولوجيا مبتكرة متخصصة في مجال التعاملات الرقمية ومكرّسة لتوفير خدمات إدارة الأصول الرقمية الشاملة للمستخدمين، عن ترقية استراتيجية شملت هيكلية تنظيمية جديدة وابتكارات في المنتجات وتحسينات في الخدمات.

وكجزء من عملية التغيير، قامت المجموعة بإنشاء ثلاث وحدات أعمال مخصصة هي: وحدة عمل الخدمات المالية، التي تتألف من مجموعة تعدين العملات المشفّرة "فيا بي تي سي"، ومنصة لخدمات تبادل العملات المشفّرة "كوين إكس"؛ ووحدة أعمال خدمات البنية التحتية، بما في ذلك "فيا واليت" و"بلوك تشاين إكسبلورير"؛ ووحدة أعمال التنمية الإيكولوجية التي تركز على الأبحاث والتطوير الخاصة بتكنولوجيا السلسلة العامة وبناء البيئة.

وقال إدي جيانج، نائب رئيس المجموعة في هذا الصدد: "ستساهم هذه الهيكلية المبسطة الجديدة في تمكين المرحلة المقبلة من التطور من خلال مواصلة مواءمة أنشطة المجموعة مع عملية تطوير حلول العملاء. وسيتم دمج عمليات تبادل العملات المشفّرة ’كوين إكس‘ ومجموعة تعدين العملات ’فيا بي تي سي‘، مما يؤدي بالتالي إلى استخلاص تشكيلات منتجات متنوعة لتلبية احتياجات مالكي أدوات تعدين العملات المشفّرة من الخدمات المالية".

ولطالما ركزت المجموعة على الابتكارات في مجال المنتجات. ومن خلال حافظة مدمجة في حساب مجموعة التعدين، يمكن للمستخدمين تخزين وإيداع وسحب عائداتهم، ونقل الأصول إلى منصة ’كوين إكس‘ في أي وقت من دون مقابل. إضافة إلى ذلك، تم إطلاق خدمة تعدين ذكية يمكنها تحقيق المزيد من الأرباح. كما تخطط المجموعة لإنشاء منصة لتقاسم الموارد، توفر موارد عالية الجودة وفرصاً للتعاون.

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وبناءً على الخبرة المكتسبة من خلال خدمة أكثر من 100 ألف من مالكي أدوات تعدين العملات المشفّرة حول العالم، قامت "فيا بي تي سي" بإطلاق ترقية جديدة كلياً على الخدمات. كما كانت الرائدة في توزيع العائدات على مدار الساعة وهي توفر لوائح مفصلة عن توزيع الدخل، مما يجعلها تتسم بمزيد من الشفافية. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر أيضاً تقارير تحليلية للإيرادات يومية أو شهرية موجهة نحو المستثمر.

وكذلك سيتم قيرباً إطلاق خدمة مجموعة التعدين القائمة على البرمجيات كخدمة. وستقوم "فيا بي تي سي" بمشاركة التكنولوجيا والخبرة، بالإضافة إلى توفير مستشار لكل عميل لمساعدة العملاء على بناء مجموعات تعدين العملات المشفّرة الخاصة بهم في غضون أسبوع واحد.

وأضاف إدي، قائلاً: "انضمت ’فيا بي تي سي‘ الشهر الماضي إلى جامعة كامبريدج لإعداد تقرير بحثي حول قطاع تعدين العملات المشفّرة العالمي، وتشير النتائج إلى أن المناطق التي لديها تكاليف طاقة منخفضة مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا هي المفضلة. وسنقوم بإنشاء مكاتب في هذه المناطق بغية التواصل بشكل أفضل مع المستخدمين لدينا. سنحتفل قريباً بالذكرى السنوية الرابعة على تأسيس مجموعتنا ونحن على أهبة الاستعداد للقيام بخطوتنا المقبلة في مسيرتنا. وستجعلنا هذه الترقية الاستراتيجية أكثر قدرة على المنافسة في هذا القطاع".