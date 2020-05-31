اختبار تيدراسايد يظهر قدرته على القضاء على فيروس كورونا المستجد المتسبب بجائحة كوفيد-19 بنسبة تفوق 99.999 في المائة في غضون دقيقة واحدة

أعلنت شركة "تيجروس" المحدودة اليوم أن الاختبارات التي أجراها مختبر للسلامة البيولوجية من المستوى الثالث حائز على ترخيص من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ("سي دي سي")، على "تيدراسايد"، وهو مكون جديد أنتجته الشركة، أن التركيبة قضت على فيروس "سارس-كوفي-2" في غضون دقيقة واحدة بنسبة تتجاوز سجل انخفاض للفيروس مقداره 5 (99.999 في المائة). وأجريت الاختبارات على "سارس-كوفي-2"، الفيروس الفعلي المتسبب بجائحة "كوفيد-19"، وليس على فيروس بديل.

وقد أظهرت اختبارات مبدئية إضافية فعاليّة المكوّن في القضاء على فيروسات وبكتيريا أخرى مغلّفة/غير مغلفة، فضلاً عن عدم إظهاره لسمّيّةٍ حادة. وتصنف التركيبة التي جرى اختبارها على فيروس "سارس-كوفي-2" على أنها غير أكّالة لعينّات من الفولاذ غير القابل للصدأ "316 إل" وصُنّفت "ممتازة" بالتوافق مع جداول مقاومة التآكل. وتعتقد "تيجروس" أن "تيدراسايد" قد يتيح تطوير فئة جديدة من المنتجات الحمضية المضادة للمكروبات لتعقيم الأسطح الصلبة وغيرها من الاستعمالات.

وفي هذا السياق صرح جوزيف دو فيتو، مستشار المكروبيولوجيا لدى "تيجروس" والحائز على الدكتوراه: "برهن ’تيدراسايد‘ عن نشاط لافت في محاربة الفيروسات والبكتيريا، تجسد في قدرته على إهماد فيروس ’سارس-كوفي-2‘ في غضون دقيقة واحدة، وذلك وفقاً لاختبار تعطيل الفيروسات القياسي في القطاع". وأضاف: "وتجري الآن جولة ثانية من الاختبارات باستخدام بروتوكولات تعقيم الأسطح الصلبة، ونتوقع صدور نتائجها قريباً".

يشار إلى أن تيدراسايد غير متوفر للبيع حالياً. وتتوقع "تيجروس" طرح "تيدراسايد" في الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية فور تسجيله في وكالة حماية البيئة.

وفي هذا الإطار، قال دان جينوواين، الرئيس التنفيذي لـ"تيجروس": "تجري ’تيجروس‘ مباحثات مع شركاء التوزيع العالميين، ونحن مستعدون لشحن المنتج إلى العملاء حول العالم الذين حصلوا على الموافقات التنظيمية الخاصة بدولهم على مركبنا الكيميائي الجديد".

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هذا وتشغّل "تيجروس" منشأة تصنيع متطورة للغاية في ماديسون هايتس بولاية ميشيغان تتمتع بقدرة إنتاجية لتصنيع المكون النشط بما يكفي لإنتاج أكثر من مليوني جالون في الأسبوع من المنتج النهائيّ المركّب.

لمحة عن شركة "تيجروس" المحدودة

تعدّ "تيجروس" شركة متخصّصة في التكنولوجيا والتصنيع والترخيص طورت تركيبات كيميائية جديدة حائزة على براءات اختراع. وتتمثل رؤية "تيجروس" في تحسين كل شيء، من خلال استبدال التركيبات الكيميائية الخطرة ببدائل أكثر أماناً وأقل سمّيّة على امتداد طيف واسع من التطبيقات في العديد من الأسواق العمودية. الموقع الإلكتروني: www.tygrus.com



بيانات تطلعية

قد يتضمن هذا البيان الصحفي توقعات أو غير ذلك من البيانات التطلعية بشأن أحداث مستقبلية أو بشأن أدائنا المالي المستقبلي. إن جميع البيانات باستثناء، الوقائع والشروط الراهنة والتاريخية الواردة في هذا البيان، بما فيها أية بيانات متعلقة بنتائج عملياتنا وبمواقعنا المالية واستراتيجيات أعمالنا وخططنا المستقبلية وأهداف عملياتنا المستقبلية، هي بيانات تطلعية (على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، والقسم "27 إيه" من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بتعديلاته، والقسم "21 إي" من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934، بتعديلاته). إن هذه البيانات ما هي إلا تنبؤات، وتعكس قناعاتنا وتوقعاتنا الحالية بالنسبة للأحداث المستقبلية، وهي مبنية على افتراضات وخاضعة للمخاطر والشكوك وعرضة للتغيير في أي وقت. إننا نعمل في بيئة تنافسية للغاية وسريعة التغيّر، وتنشأ مخاطر جديدة بين وقت وآخر. وفي ظل هذه المخاطر والشكوك، لا ينبغي الإفراط في الاعتماد على هذه البيانات التطلعية. قد تختلف الأحداث أو النتائج مادياً عن تلك المشار إليها في التوقعات أو البيانات التطلعية. إن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي قد صيغت استناداً إلى احتياطات الملاذ الآمن الواردة في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995.