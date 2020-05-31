"إيمرسون" تُطلق شاشات عرض قابلة للمُعايرة للمنشآت الصناعية تحد من تكاليف استخدام وصيانة التجهيزات

أعلنت "إيمرسون" (Emerson)، إحدى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا الأتمتة والبرمجيات والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: EMR)، عن إطلاق مجموعةٍ جديدة من شاشات العرض الصناعية "RXi" والمُنتجات الحاسوبية اللوحية لأغراض المراقبة والعرض وتعزيز عمليات الانتاج اليومية في قطاعات العلوم الحيوية؛ والتعدين وصناعات المعادن؛ والطاقة والمياه؛ والتصنيع والآلات. ويشكل التصميم القابل للمُعايرة أساس منصات العرض الصناعية بما يتيح للمُستخدمين اختيار الإعدادات المناسبة لأغراض الاستخدام، وبالتالي الحد من تكاليف استخدام وصيانة التجهيزات من خلال زيادة المرونة وتسهيل التنفيذ وتعزيز الفعالية في أماكن العمل. كما تُساهم هذه الشاشات في تحسين قدرة المُستخدمين على اتخاذ القرارات الصحيحة بفضل وضوح العرض وسرعة الاستجابة.

صُمِّمَتْ شاشات العرض الصناعية "RXi" لاستخدامها مع نُظُم إيمرسون للتحكم الصناعي (PLC) ونُظُم إيمرسون للتحكم المؤتمت(PAC) ، إلى جانب نُظُم التحكم التي تتيجها الشركات الأُخرى. وتتميز مجموعة شاشات العرض الصناعية "RXi" بتصاميمها الموحدة للحد من الحاجة لإجراء تغيرات على مستوعبات التركيب وعمليات "صانعي التجهيزات الأصلية"، مما يُسهل استبدال وتحديث الشاشات في أماكن العمل دون الحاجة لتعديل أو استبدال المستوعبات الموجودة مُسبقاً.

وقال كوري برايس، مدير منتجات الشاشات الصناعية والمنصات الرقمية في قسم حلول الأعمال لدى شركة "إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز": "تشكل مجموعة الشاشات الصناعية الجديدة إضافةً نوعية جديدة ستساعد عملائنا على تحقيق أفضل أداء مهما كان حجم العمليات. وتتميز هذه المجموعة بمتانتها ومرونتها ومواصفاتها العالية".

وتتوافر هذه المجموعة ضمن ثلاث فئات لتلائم مُختلف الاستخدامات:

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نظام الكمبيوتر اللوحي الصناعي "RXi": يتميز هذا النظام بمتانته وأدائه العالي وقدراته الكبيرة.

نظام المراقبة "RXi": نظام مراقبة للمنشآت الصناعية يستطيع العمل مع أغلب الكمبيوترات المخصصة لمراقبة المنشآت الصناعية والتجارية.

نظام التجهيزات اللوحية الشبكية "RXi": يدعم هذا النظام التطبيقات التي تستضيفها الشبكات.



تتعدد مقاسات شاشات العرض من 7 إلى 24 بوصة، وتشكل منصةً متكاملة قابلة للمعايرة تغطي نطاقاً واسعاً من العمليات والتطبيقات. ومن أبرز الخصائص التي تميز هذه الشاشات وضوح العرض وإمكانية التحكم باللمس في درجات حرارة تتراوح بين 20 إلى 65 درجة مئوية (-4 إلى 149 فهرنهايت)، إلى جانب شاشة اختيارية تتيح وضوح الرؤية حتى تحت أشعة الشمس وتتوفر بعدَّة مقاسات.

وتحمل هذه المجموعة عدداً من شهادات الاعتماد بفضل أدائها العالي حتى في أصعب الظروف، وشهادة مطابقة معايير الحماية من الصدأ والماء والغبار (IP66).

للمزيد من المعلومات بشأن مجموعة المنتجات الحاسوبية اللوحية وشاشات العرض الصناعية "RXi"، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.Emerson.com/IndustrialDisplays