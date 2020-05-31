الإعلان عن تأجيل "مؤتمر آيكوميا العالمي" للمراسي البحرية إلى أكتوبر 2021

استجابة للأوضاع التي نجمت عن جائحة كوفيد-19، أعلن كل من المجلس الدولي لجمعيات الصناعات البحرية –آيكوميا وشركة مراسي "بي آند أو" عن تأجيل "مؤتمر إيكوميا العالمي" للمراسي البحرية، ليصبح موعد انعقاده الجديد في شهر أكتوبر من عام 2021 في دبي.

وتعمل الفرق الإدارية في كل من "آيكوميا" و مراسي "بي أند أو" بشكل وثيق مع كافة الشركاء والمتحدثين، من أجل تقديم نسخة نوعية واستثنائية من المؤتمر في أكتوبر 2021. ويسعى الجميع إلى تطبيق أعلى معايير الحماية، من أجل ضمان صحة وسلامة المشاركين في الحدث.

ويعمل فريق "إيكوميا" حالياً، جنباً إلى جنب مع مراسي "بي أند أو"، الجهة المضيفة والمنظمة للحدث، على دراسة إمكان عقد المؤتمر افتراضياً عبر شبكة الإنترنت، نهاية هذا العام، وسيتم إعلام كافة الأطراف المعنية بما يستجد من معلومات حول الخطط المتعلقة بهذا الصدد خلال الأسابيع القادمة.

وضمن عنوانه الرئيس حول "دور المراسي البحرية في تمكين السياحة والاقتصادات"، سيواصل مؤتمر آيكوميا العالمي للمراسي البحرية 2021 تركيزه على الموضوعات المعدة للنقاش في أجندة الفعاليات، والتي تتناول الأطر التنظيمية وعوائق الصناعة، واستعراض أفضل الممارسات الاستثمارية، وكيفية تغيير التصور العام للمرسى البحري، وتبني التقنيات الجديدة، وكذلك بحث أثر التغير المناخي وتقييم وسائل تعزيز استدامة البيئة، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.

واستجابة للآثار العالمية التي فرضها كوفيد-19 على حياة الأفراد والمجتمعات، سيتيح المؤتمر للمتحدثين والحاضرين الفرصة لتناول المواضيع والمناقشات بشكل أوسع، ومن منظور أكثر شمولاً، بما في ذلك استعراض آثار الجائحة عالمياً في قطاع الملاحة البحرية.