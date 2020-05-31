أطلق إبداعك مع آيسر الشرق الأوسط

ثناء هذه الفترة التي اضطر فيها العالم لفرض التباعد الاجتماعي، أطلقت شركة آيسر الشرق الأوسط مبادرة تهدف إلى تقريب الناس عبر الفن والإبداع، وذلك من خلال حملة #CreateWithAcerME للأعمال الفنية.

صممت شركة آيسر صفحات مخصصة للتلوين عليها رسومات تعكس ثقافة الشرق الأوسط. ثم جُمعت هذه الصفحات المطبوعة في مجموعة إبداعية تضمنت أيضاً أقلاماً للتلوين وبعض الوجبات الخفيفة، وأُهديت إلى مجموعة مختارة من العائلات كنوع من التسلية. وساهم هذا النشاط في حث العائلات على التشارك في تجربة صنع شيء فريد من نوعه، كما قدم أيضاً بعض الفوائد الصحية الإضافية، حيث يساعد نشاط التلوين على تحسين الحالة المزاجية وتصفية الذهن والحد من الضغوطات الذهنية.

وتتوفر هذه الصفحات اليوم لسكان منطقة الشرق الأوسط وتشجع شركة آيسر الجميع على تنزيلها ومشاركة إبداعاتهم على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي @acermiddleeast باستخدام وسم #CreateWithAcerME.

وتعليقاً على هذه الحملة، قالت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق لشركة آيسر الشرق الأوسط: "نظراً لأن العمل والتعلم من المنزل أصبح هو الوضع السائد حيث يؤدي الجميع مهامهم اليومية عبر الأجهزة الإلكترونية، أردنا في شركة آيسر أن نذكّر الناس بأهمية قضاء بعض الوقت خلال اليوم مع أحبائهم. وبالطبع ليس هناك أفضل من الأعمال الفنية والإبداعية لقضاء وقت ممتع مع من نحب!".