باقة الإجازة الرائعة في ماندارين أورينتال جميرا، دبي

دلّل أحبائك بإقامة فاخرة في فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي واستفد من باقة الإجازة الرائعة. استمتع بكل لحظة مع تسجيل الوصول المبكر بدءاً من الساعة 11 صباحاً وتسجيل المغادرة المتأخر حتى الساعة 4 عصراً. احصل على مشروب ترحيبي من اختيارك وأنت تشاهد إطلالات مذهلة على البحر أو على أفق دبي المتلألئ من غرفتك. في اليوم التالي، ابدأ صباحك بوجبة فطور شهية في مطعم ذا باي قبل أن تستمتع بيومٍ من الراحة والاسترخاء على الشاطئ. ذكريات جديدة تنتظرك في فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي. تبدأ أسعار باقة الإجازة الرائعة من 1600 ++ درهم إماراتي لليلة الواحدة وتشمل: تسجيل الوصول المبكر الساعة 11 صباحًا

تسجيل المغادرة المتأخر حتى الرابعة عصراً

مشروب لشخصين عند الوصول

فطور لشخصين في مطعم ذا باي

رصيد يومي* بقيمة 185 درهم إماراتي للغرف و 365 درهم إماراتي للأجنحة

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