الاستثمار في التكنولوجيا يعزز أداء شركة "التزام" في ظل جائحة كورونا "كوفيد -19"

- أعلنت "مجموعة التزام لإدارة الأصول"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول في الشرق الأوسط، عن تطوير تقنية متقدمة تعزز جهودها المتواصلة في خدمة العملاء بكفاءة عالية، والحفاظ على استمرارية العمل في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد والمسمى "كوفيد – 19".

خلال الاثني عشر شهرا الماضية، أطلقت الشركة عدد من المشاريع الجديدة، كجزء من خطتها التكنولوجية التي تمتد على 5 سنوات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقدّم الشركة ونجاحها وساهم في تعزيز استمراريتها وسط الأزمة العالمية الحالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا. ولقد ساهمت هذه الحلول التقنية بشكل كبير في تحقيق التباعد وتقليص التفاعل المباشر داخل الشركة ومع العملاء والموردين.

وتشمل هذه التقنيات "تفوّق غو"، وهو حل جديد تقدمه "تفوق لإدارة المرافق" التابعة لشركة "التزام" ويهدف إلى إدارة عمليات الصيانة عبر الهاتف النقال، دون الحاجة إلى التفاعل المباشر مع الموظفين الآخرين أو استخدام الطابعات والماسحات الضوئية وغيرها من الأجهزة.

كما قامت المجموعة بالاعتماد الكامل على الجيل القادم من نظام "ساب لتخطيط موارد المؤسسات" الذكي (SAP4 HANA ERP)، والذي يسمح لفرق الإدارة في الشركة بالموافقة على المعاملات عن بُعد، ومن خلال الأجهزة المحمولة، مما يساهم في زيادة الكفاءة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتقليل المعاملات الورقية ونقل المستندات التي تتطلب التوقيع.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، قدمت التزام نظام "نيستروم – NESTROM" وهو نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة عبر الانترنت الذي يوفر مزايا العمل الخالي من المعاملات الورقية والتلامس. وفي الوقت عينه، تساهم الخدمات المصرفية الإلكترونية المتكاملة في تسهيل عمليات الدفع للموردين ومزودي الخدمات من خلال التحويلات المصرفية عبر الانترنت.

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وبهدف دعم الشركات والأفراد الملتزمين بتوجيهات حكومة دولة الإمارات حول البقاء في المنازل وسط الجهود الوطنية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت "ثري سيكستي كوميونيتيز" لإدارة المجمعات العقارية، والتابعة لمجموعة التزام لإدارة الأصول، بإطلاق خدمة "الدفع السريع" لتسهيل عمليات الدفع عبر الانترنت لجميع عملائها، في حين سيتم اعتماد هذه التقنية قريباً في جميع الشركات التابعة للمجموعة.

وتستعد التزام لإطلاق المزيد من التقنيات المبتكرة بحلول نهاية عام 2020، وذلك باستخدام إنترنت الأشياء، كما من المقرر أن تعمل على إطلاق حقبة جديدة في إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، عبر مشاريع البناء المختلفة التابعة لها.

وقال كريس روبرتس، المدير التنفيذي لـ "مجموعة التزام لإدارة الأصول": "تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في توفير حلول مبتكرة لعملائنا في إدارة الأصول، لذلك نحن نسعى بشكل مستدام إلى مواكبة التطورات التقنية ضمن القطاع، واستكشاف طرق جديدة لدمجها في عملياتنا اليومية، بما يعتبر جزءً أساسياً في ثقافة المجموعة واستراتيجيتها، ويتجلى بوضوح في برنامج الشركة الذي يحمل شعار "Get Wonky". إن هذا النهج المتميز هو الذي يسمح لنا بتوفير سلسلة خدمات إدارة المرافق عالية المستوى، ومعالجة الطلب المتزايد على خدمات التعقيم خلال هذه الأزمة."

وتعتبر التكنولوجيا واحدة من المجالات الستة التي تركز عليها مجموعة التزام لإدارة الأصول، حيث أعلنت المجموعة وانطلاقاً من رؤيتها الواضحة في هذا المجال، عن استثمارها بقيمة 5 ملايين درهم إماراتي في مجال التكنولوجيا في أوائل عام 2019، إضافة إلى تطوير وتنفيذ سلسلة من الحلول التكنولوجية لتعزيز خدماتها.