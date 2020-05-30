الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية يناقش الاستثمار المستدام خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي

أكد معرض سوق السفر العربي أن الدكتور طالب رفاعي رئيس مجلس إدارة المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي والأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية سيستضيف قمة افتراضية رئيسية ضمن الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي.

ستناقش القمة التي تحمل عنوان إعادة الهيكلة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب العملاء في النظام العالمي الجديد والتي ستعقد يوم الأربعاء الثالث من يونيو من الساعة 12:15 ظهراً حتى الساعة 1:45 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات (من الساعة 9:15 صباحاً حتى الساعة 10:45 صباحاً حسب التوقيت الصيفي لبريطانيا)، سبل الاستثمار المستدام في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، والاستراتيجيات المتبعة لاستعادة ثقة المسافرين في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

تعليقاً على ذلك، قال الدكتور طالب رفاعي: "نحن نعيش في أوقات غير مسبوقة تمر بها صناعة السياحة، التي تواجه أصعب تحد لها على الإطلاق. إن البقاء في المنزل في ظل تفشي جائحة كوفيد-19 يعني عدم السفر، وبالتالي عدم وجود أي أنشطة سياحية. في ضوء ذلك، تكمن أهمية القمة الافتراضية التي ينظمها المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي في هذا الوقت الحرج لمواجهة التحديات التي تمر بها هذه الصناعة. ويسعدني في هذا الصدد أن أكون جزءاً من الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي يقام لوضع النقاط على الحروف إن جاز التعبير، وتوفير فرص الاتصال المباشر بين جميع الجهات العاملة في صناعة السفر والسياحة خلال هذه الأوقات الصعبة".

وخلال جلسات اليوم ذاته، سيتم التطرق إلى سلسلة من المواضيع البارزة لاسيما آفاق صناعة السفر والسياحة في دبي في مرحلة ما بعد كوفيد-19، والتي يديرها مقدم البرامج والمذيع في شبكة "بي بي سي" البريطانية راجان داتر.

ستتضمن القمة الافتراضية نقاشات وحوارات تجمع مجموعة من أبرز الخبراء في هذه الصناعة. في هذا الإطار، سيتناول جيرارد لوليس سفير "المجلس العالمي للسياحة والسفر" ومدير المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي، المبادرات التي سيتم إطلاقها لإنعاش صناعة السفر والسياحة مجدداً، وضمان الاستثمار المستدام في المنطقة، بالإضافة إلى كيفية تغيير آلية العمل عند السيطرة على هذا الوباء.

كما ستركز حلقات النقاش أيضاً، على الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات كي تستعيد هذه الصناعة عافيتها من جديد، وتوقعات المرحلة المقبلة، وكيف يمكن لشركات السياحة والسفر التخطيط لمستقبلها المالي.

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من جانبها قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "يسعدنا العمل جنباً إلى جنب مع المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي، لنتناول التأثير المالي لأزمة كوفيد-19 على قطاع السياحة، ولكي نستمع إلى رؤاهم ونصائحهم حول الاستراتيجيات المستقبلية، التي من شأنها أن تعيد للزائرين والمسافرين ثقتهم، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعافي هذا الصناعة من تبعات أزمة كورونا، في ظل الأوقات الصعبة التي يمر بها الجميع".

واختتم الدكتور رفاعي قائلاً: "يجب علينا جميعاً أن نفكر معاً خارج الصندوق بطرق مبتكرة. ما نمر به الآن هو الاختبار التاريخي الحقيقي، وقد أثبتت منطقة الشرق الأوسط في الماضي أنها تمتلك بنية صلبة تمكنها من التعامل مع مختلف التحديات والأزمات. في حقيقة الأمر أشعر بالحزن لما نمر به الآن، ولكن هذا الحزن ممزوج بنبرة من التفاؤل المبني على الانتعاش مجدداً".

هذا وتقام حلقة النقاش التي تحمل عنوان "المبادرات اللازمة لإنعاش صناعة السفر والسياحة لضمان الاستثمار المستدام في المنطقة" من الساعة 12:30 ظهراً حتى 1:15 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات (أي من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 10:15 صباحاً حسب التوقيت الصيفي لبريطانيا)، في حين تعقد الجلسة الحوارية الأخرى "إعادة تحديد موقع عملك على خارطة الأعمال عندما تتم السيطرة على الوباء"، من الساعة 1:15 ظهراً ولغاية 1:45 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات (من الساعة 10:15 حتى 10:45 صباحاً بالتوقيت الصيفي لبريطانيا)، وذلك يوم الأربعاء 3 يونيو 2020.

في هذه المناسبة، يقدم سوق السفر العربي جزيل الشكر لكل من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وهيئة السياحة الإيطالية على دعمهم الكبير للحدث الافتراضي لسوق السفر العربي بصفتهم الراعي الذهبي للحدث.

تجدر الإشارة إلى أن الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي سيقام من الإثنين 1 حتى الأربعاء 3 يونيو 2020. للراغبين بالتسجيل وحضور فعالياته، يرجى زيارة: atmvirtual.eventnetworking.com/register/