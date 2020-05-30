"حماية الدولي" في شرطة دبي ينظم ندوة لمواجهة المخدرات في زمن كورونا

برعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، افتتح سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الندوة الدولية الافتراضية التي نظمها مركز حماية الدولي لمواجهة "المخدرات والمؤثرات العقلية في زمن كورونا"، وذلك بتوجيهات من العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والهادفة إلى مناقشة تأثيرات العزلة الاجتماعية على المتعافين من الإدمان، وانعكاسات الجائحة على التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات، حيث تناول عدد من الخبراء الدوليين أهم الإشكاليات النفسية الناجمة عن العزلة الاجتماعية وتأثيرها على ازدياد تعاطي العقاقير الطبية النفسية، والتجارب التي طُبقت للتعامل مع هذه الإشكاليات وإمكانية الاستفادة المستقبلية منها ومن بينها التجربة المصرية.

مكانة عالمية

وأشاد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، في كلمته، بمتابعة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، لكافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات الكفيلة بالوقاية من عدوى فيروس "كورونا" المستجد، وذلك خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار، كما أشاد سعادته بحرص معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تطوير مركز حماية الدولي تقنياً وبشرياً، مؤكدا أن المركز نجح في ترسيخ مكانته العالمية وتكوين الشراكات والسمعة المتميزة دولياً بفضل توجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، ومبادراته النوعية.

تحديات

وبمشاركة الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل ورئيس اللجنة الوطنية للعلاج والتأهيل بمجلس مكافحة المخدرات -الإمارات، والدكتور أحمد الشطي مدير مشروع "غراس" بدولة الكويت، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، أدار العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري نائب مدير مركز حماية الدولي، النقاش الدولي عن بُعد بحضور أكثر من 800 شخص من مختلف دول العالم، مؤكداً على ضرورة التعاون لمواجه تحديات التعامل مع تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية خلال فترة الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

إحصائيات 2020

من جانبه قال الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل، رئيس اللجنة الوطنية للعلاج والتأهيل بمجلس مكافحة المخدرات: توقعت كثير من الدراسات الحديثة في العام الجاري زيادة نسبة الأمراض النفسية ما بعد جائحة كورونا لدى الأشخاص الذين لم يُكتشف في وقت من الأوقات أنه لديهم أي أعراض نفسية، كما أكدت دراسة حديثة أخرى ارتفاع نسبة حدوث الإصابة بالصدمات النفسية بنسبة تتراوح بين 4%- 41%، وزيادة نسبة الإحباط بنسبة 7%، وقد بينت دراسة أخرى مهمة أن الإقبال على ألعاب الفيديو ارتفع بنسبة 75% على مستوى العالم، وبطبيعة الحال فإن أجواء التوتر التي يعيشها العالم اليوم رفعت نسبة مشاعر الخوف والقلق والغضب وتقلب المزاج، وبالتالي زاد العنف الأسري، وارتفعت نسبة استخدام العقاقير الطبية والمواد المخدرة بأنواعها.

الإصابة بـكوفيد 19

وحول حال المدمنين في ظل جائحة كورونا، أوضح الدكتور الغافري إلى أن المدمن إنسان مريض ومن الفئات المعزولة في المجتمع، والتي قد تعيش ظروف سيئة جداً وقد تكون مهيأة للإصابة بجميع أنواع الأمراض عامة، بما في ذلك الإصابة بكوفيد 19، وقال: بينت دراسة حديثة أن النساء المدمنات أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كوفيد 19 من الرجال المدمنين، وخاصة اللواتي ينتمين إلى الطبقة المجتمعية الأقل.

كادر

تقرير دولي.. ارتفاع ظاهرة تعاطي المخدرات ذات الأثر النفسي بين الشباب

قال العقيد عبدالله الخياط مدير مركز حماية الدولي: سلط التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2019 الضوء على عدد من القضايا المثيرة للقلق، مثل ارتفاع ظاهرة تعاطي المخدرات ذات الأثر النفسي بين الشباب بشكل خاص.

وتابع: يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه في عام 2016 تأثَّر بتعاطي الحشيش والماريجوانا نحو 13.8 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة (أي حوالي 5.6% من شباب العالم) مع تفاوت المعدلات حسب كل إقليم، وحسب التقرير الأخير الصادر في فبراير 2020، فإن أعلى معدلات التعاطي والاستخدام كانت في أوروبا (13% من الشباب) تليها الأمريكيتان (11.6%) ثم أوقيانوسيا (11.4%) وأفريقيا (6.6%)، ثم آسيا (2.7%).



ارتفاع الإقبال على ألعاب الفيديو بنسبة 75% على مستوى العالم.

زيادة الإحباط بنسبة 7% وارتفاع الإصابة بالصدمات النفسية بنسبة 41%.

أعلى معدلات التعاطي والاستخدام كانت في أوروبا بنسبة 13% من الشباب.

تأثَّر بتعاطي المخدرات 13.8 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة في 2016.