الامارات | "الصحة" تدعو المدخنين إلى اتخاذ قرار الإقلاع وتنبه من مخاطر الترويج لمنتجات الكترونية كبدائل أقل ضرراً

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تدعو المدخنين إلى اتخاذ قرار الإقلاع وتنبه من مخاطر الترويج لمنتجات الكترونية كبدائل أقل ضرراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يهدف اليوم العالمي للامتناع عن التبغ الموافق يوم 31 مايو، الذي جاء هذا العام تحت شعار "حماية الشباب من تلاعب شركات وصناع التبغ ومنعهم من استخدام التبغ بكافة أشكاله"، إلى إذكاء الوعي بالمخاطر الصحية والأعباء الاقتصادية التنموية التي يسببها على الحكومات والمجتمعات، وضرورة الاستمرار بتطبيق السياسات الفاعلة للحد من استهلاك التبغ. ويعتبر المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية عند إصابتهم بمرض "كوفيد- 19 وفق منظمة الصحة العالمية.

وتعتبر الإمارات من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وخصصت مؤشراً وطنياً لنسبة انتشاره وخططاً لخفضه إلى 15.7 عام 2021. وشكلت لجنة وطنية لمكافحة التبغ تتكون من 12 جهة حكومية لاقتراح التشريعات واللوائح والنظم المتعلقة بمكافحة التبغ، وبناء قاعدة بيانات حول استخدام التبغ ومنتجاته وتجارته. ونجحت جهوده الدولة بخفض نسبة المدخنين البالغين حوالي 18% منذ عام 2010 وفق المسح الصحي 2017-2018. وفرضت الدولة الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة تراوحت بين 50-100%.

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وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المشاريع والمبادرات لرفع الوعي بأخطار التدخين وتشجيع المدخنين على الإقلاع، مثل إنشاء شبكة من 16 عيادة في مراكز الرعاية الصحية الأولية مع خطة للتوسع، والعيادة المتنقلة لدعم الإقلاع عن التدخين، بالإضافة لمبادرة "أذكى من أن تبدأ " ومبادرة "أنا ودرت والحين دورك". وعملت على بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتفعيل تطبيق بنود قانون ولائحه مكافحة التبغ. كما أصدرت دليلاً إرشادياً وبرنامجاً تدريبياً متكاملاً يقدم عبر نظام مهاراتي (Online) لبناء قدرات ومهارات الأطباء في مجال تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين وتوحيد العمل لتتسق مع أحدث أساليب وطرق العلاج المتاحة عالمياً.

كما تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بحملات توعوية عبر وسائل التواصل الإجتماعي لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر استخدام التبغ، لاسيما في ظل جائحة كوفيد19، وبيان دور التدخين برفع خطر الإصابة بفيروس كورونا ونقل العدوى بين المدخنين. وفي ظل هذه الظروف وبمناسبة اليوم العالمي للإمتناع عن التدخين، تدعو الوزارة جميع المدخنين إلى اتخاذ القرار السليم والإقلاع عن التدخين. كما تنبه إلى خطورة الأساليب التي تستخدمها شركات التبغ والصناعات ذات الصلة، من خلال الترويج لمنتجات الكترونية كبدائل "أقـل ضرراً" من السجائر التقليدية، في غياب أي دليل علمي يدعم هذه الإدعاءات.



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