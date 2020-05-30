الامارات | افتتاح جسر ام سقيم اليوم.. يخفض زمن الرحلة باتجاه شارع الخيل من 18 إلى 7 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جسر ام سقيم اليوم.. يخفض زمن الرحلة باتجاه شارع الخيل من 18 إلى 7 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت اليوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي جسرا رئيسيا على شارع ام سقيم ، يسهم في خفض زمن الرحلة من 18 دقيقة إلـى 7 دقائق في الجزء الممتد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلـى شارع الخيل ، كما أعلنت عن انجاز مشروع الجسور المؤدية لدبي مول هيلز، المكون من 13 جسر، بينها جسر شارع ام سقيم البالغ طوله 500 متر، بسعة 4 مسارات في كل اتجاه، ليوفر حركة مرورية حرة على امتداده وعند تقاطعه مع مدخل منطقتي دبـي هيلز والبرشاء، بطاقة استيعابية تصل الى 8 آلاف مركبة فـي الساعة فـي كل اتجاه، وليخدم بذلك أكثر من 115 ألف نسمة من سكان المناطق القريبة مثل البرشاء جنوب، وارجان، ودبـي هيلز وغيرها.

وأعلنت الهيئة عن انجاز جميع أعمال مشروع الجسور والطرق المؤدية لـدبـي هيلز مول، الذي يتألف من 13 جسراً، بطول إجمالـي يبلغ 3 آلاف و700متر، وعرض يتراوح بين 11 و22 متراً، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 23 ألف و500 مركبة فـي الساعة، والتي سيتم افتتاحها بالتزامن مع افتتاح المول الواقع علـى تقاطع شارعي أم سقيم والخيل.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـي هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير ، أن مشروع الطرق والجسور المؤدية لـدبـي هيلز مول، وأعمال البنية التحتية وتطوير شارع أم سقيم، سيساهم فـي توفير مداخل ومخارج مباشرة من شارعي الخيل وأم سقيم لتوفير حركة انسيابية وحرة للدخول إلـى دبـي هيلز مول من كافة الاتجاهات، حيث سيتم توفير3 مداخل للقادمين من منطقة ديرة ومنطقة أم سقيم وكذلك منطقة جبل علي، وتوفير مخارج مباشرة على شارعي الخيل وأم سقيم، كما يسهم المشروع فـي رفع كفاءة شارع أم سقيم والتقاطعات على امتداده وضمان انسيابية الحركة المرورية بالاتجاهين، وكذلك تعزيز الربط بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وخفض زمن الرحلة على شارع أم سقيم من 18 دقيقة إلـى 7 دقائق فـي الجزء الممتد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلـى شارع الخيل.

وأفاد الطاير أن المشروع يشمل تنفيذ 13 جسراً وكذلك تنفيذ منحدرات للجسور بطول حوالـي 2500 متر، لافتا أن 10 من تلك الجسور تمثل مداخل ومخارج من وإلـى مبنى "دبـي هيلز مول" من شارع الخيل، والتي تم الانتهاء منها ليتم افتتاحها بالتزامن مع افتتاح دبـي هيلز مول. وأضاف أن 3 جسور تشكل مداخل ومخارج من شارع أم سقيم، حيث تم فصل الحركة المرورية القادمة من شارع أم سقيم وشارع الخيل والمتجهة إلـى دبـي هيلز مول عن المرور العابر، بواسطة الجسور الجديدة التي تتألف من 5 مسارات للدخول المباشر إلـى المول.

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ووفقا للطاير تضمن المشروع أيضاً تطوير بعض الطرق الداخلية في منطقة دبـي هيلز استيت، لتسهيل الحركة المرورية لسكان منطقتي البرشاء جنوب الأولـى والثانية، حيث سيتم ربطها بالطرق والجسور الجديدة ومنطقة دبـي هيلز استيت، كما شمل تنفيذ الإشارات المرورية وتحويل خطوط الكهرباء والاتصالات وخطوط المياه والري والتشجير.

يذكر أنه يمكن الوصول بسهولة إلـى دبـي هيلز مول من وسط مدينة دبـي وتلال الإمارات ودبـي مارينا والمرابع العربية والمجمعات السكنية القريبة عبر شارع الخيل وشارع أم سقيم. ويعد دبـي هيلز مول، أحد أكبر الوجهات التي تطورها «إعمار» كمشروع مشترك مع «مِراس»، وهو أحد معالم دبـي هيلز استيت المتميزة، حيث يعد الوجهة التي تكمل المجمع السكني والتجاري، إضافة إلـى جذب الزوار من جميع أنحاء العالم. ويمتد دبـي هيلز مول على مساحة 2 مليون قدم مربع، ليضم 650 محلاً تجارياً ومطعماً بما في ذلك خيارات الترفيه العائلـي وصالات متعددة لعرض الأفلام ومحل هايبر ماركت.

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