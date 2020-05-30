الامارات | عودة العمل في دوائر حكومة رأس الخيمة بنسبة 50%

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل في دوائر حكومة رأس الخيمة بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، العودة التدريجية لمقار العمل بداية من غد، بنسبة 50%، وفقاً لتقدير كل جهة حكومية، ومدى جاهزيتها لتطبيق الإجراءات الوقائية، ووجود البيئة المناسبة لضمان صحة وسلامة المتعاملين.

ووفقاً لتعميم أرسلته الدائرة إلى الجهات الحكومية في الإمارة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، يمكن استثناء ست فئات من القرار، والسماح لها بالعمل «عن بعد»، إلى حين زوال الظرف المحدد لكل فئة.

ويستثني التعميم من العودة الى المكاتب الحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة، وفق تقارير طبية معتمدة، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة فما دون (إلى حين انتهاء العام الدراسي الجاري)، كما يستثني الموظفات ممن لديهن أطفال في دور الحضانة، أو لديهن في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة، بناء على تقرير من الجهات المعتمدة في الدولة. وشمل التعميم تطبيق نظام الدوام المرن في ما يتعلق بالحضور والانصراف من وإلى مقار العمل، بحيث يقسم الموظفون إلى مجموعتين أو ثلاث، بفارق نصف ساعة بين مجموعة وأخرى، لتقليل فرص الاكتظاظ أثناء الدخول والانصراف.

ونص على تكثيف حملات التوعية للموظفين حول سبل السلامة والوقاية، أثناء مزاولة العمل من المكاتب، والاستعانة بالدليل الإرشادي بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة، الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، معتبرا أنه يشكل مرجعا مفيدا لضمان صحة وسلامة الموظفين عند العمل من المكاتب.

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ولفت إلى توجيه الموظفين الذين يشغلون وظائف غير قابلة للعمل «عن بعد» بالعودة إلى مواقع العمل وفقا للترتيبات التي تضعها كل جهة حكومية في إطار مناسب من الإجراءات الاحترازية.

وأكد التعميم مراعاة عدم استدعاء الموظفين الذين تقلصت الحاجة لخدماتهم بسبب الظروف الحالية للحضور إلى مقر العمل، مع استمرار استنفاد إجازاتهم السنوية، ودراسة أوضاعهم الوظيفية في ضوء نظام تصحيح الطاقة الإنتاجية، الذي سيصدر في الفترة المقبلة.

- التعميم يستثني من قرار العودة الى المكاتب الحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة.

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