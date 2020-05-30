الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

طالب رياضيون اتحاد كرة القدم بعدم الاستعجال في اختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني، خلفاً للمدرب السابق الصربي يوفانوفيتش، ليكون الاختيار على أسس سليمة، ووفقاً لمواصفات الوسط الرياضي المحلي، منعاً لتكرار التجارب السابقة التي أدت إلى إقالة أربعة مدربين، تعاقبوا على المنتخب خلال ثلاث سنوات فقط.

رسوم

استغرب متعاملون مع شركات تأمين صحي ما وصفوه بالارتفاع في رسوم التأمين الصحي السنوي، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل، لإلزام هذه الشركات بتحديد رسوم في متناول الجميع، حتى لا تشكل عبئاً مالياً على ميزانيات أسرهم.

غرامة

فوجئ عميل لدى بنك وطني بتحرير غرامة تأخير عليه بدعوى عدم سداد مستحقات البطاقة الائتمانية في موعدها، رغم أنه حولها بشكل آلي من بنك آخر يتعامل معه، ولديه ما يثبت وصول الدفعة المستحقة إلى البنك قبل الوقت المحدد.

دراجات

لاحظ قراء رواجاً لافتاً لرياضة ركوب الدراجات في عجمان، مع التزام الكثيرين بشروط التباعد بين الدراجات، للحفاظ على سلاماتهم.

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محال

لاتزال ملاحظة عدم التزام المتسوقين في محال البقالة و«السوبرماركت» تصل من مناطق متعددة في الدولة، واقترح قراء تحميل الملاك والإدارات مسؤولية عدم التزام المتسوقين بالتباعد الجسدي، خصوصاً منع التكدس أمام كاونترات الدفع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]aratalyoum.com

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