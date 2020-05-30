الامارات | 638 إصابة جديدة بـ «كورونا» وتعافي 412 حالة

شكرا لقرائتكم خبر عن 638 إصابة جديدة بـ «كورونا» وتعافي 412 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 36 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم توسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 638 إصابة جديدة بالفيروس، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 33 ألفاً و170 حالة.

وأعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 260 حالة.

Advertisements

وأعربت عن تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 412 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17 ألفاً و97 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news