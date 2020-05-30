- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب نظام «أمان» في 1750 منشأة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، إن عدد المباني التي تم تركيب نظام «أمان» للإنذار المبكر عن الحرائق فيها، بلغ 1750 مبنى، لافتاً إلى أن النظام يتيح إرسال بلاغات الحريق إلكترونياً الى غرفة العمليات، ما يقلل زمن الاستجابة للحوادث، والأضرار التي قد تنجم عنها.
وبين أن الالتزام بقواعد السلامة يحد من وقوع الحوادث، مشيراً إلى أن أنظمة الإنذار توفر منظومة متكاملة للكشف المبكر عن الحرائق ومكافحتها والإبلاغ في حال وجود أعطال. وأوضح أن «أمان» يتسم بمرونة تتيح دمجه في لوحة التحكم الخاصة بإنذار الحرائق في المبنى، وهو يعتبر من الأنظمة المتطورة القابلة للتحديث والتوسّع مستقبلاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تركيب نظام «أمان» في 1750 منشأة بالشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.