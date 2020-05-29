الامارات | موقف دبي من التعديل الجديد في برنامج التعقيم الوطني وتقييد الحركة

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف دبي من التعديل الجديد في برنامج التعقيم الوطني وتقييد الحركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت شرطة دبي ان فترة تقييد الحركة خلال برنامج التعقيم الوطني في إمارة دبي تبدأ من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحاً، فيما يبدأ التعقيم ببقية إمارات الدولة من العاشرة وحتى السادسة صباحاً، بحسب قرار وزارتي الصحة والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتعديل فترة التعقيم الوطني بداية من غد السبت.

وقامت شرطة دبي بتعديل مواعيد تفعيل أجهزة الرادار والضبط المروري في دبي وفق المواعيد المشار إليها

وكان مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي ذكر لـ"الإمارات اليوم" ان الوقت المتاح للحركة يكفي لقضاء جميع الأغراض التي يحتاجها أفراد المجتمع، لذا يجب على الجميع الالتزام بالوقت المخصص وعدم الخروج في فترة تقييد الحركة من الحادية عشرة إلى السادسة صباحاً إلا للطوارئ فقط وفي ظل التعليمات المشار إليها.

وأشار إلى أنه بحسب لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار مرض كوفيد 19 فإن هناك غرامة 3 آلاف درهم مخالفة على كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر ما عدا القطاعات المستثناة، إلا إذا كان الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية وبعد التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة دبي، وذلك عبر http://dxbpermit.gov.ae

لافتاً إلى أن أجهزة الرادار تدار بمنظومة الذكاء الاصطناعي التي يتيح لها العمل بمرونة لرصد المركبات المخالفة.

وأكد أنه توسيع هامش الحركة لا يلغي ضرورة التقيد بالتعليمات الآخر مشيراً إلى أن هناك غرامة 3 آلاف درهم على من يرتكب مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة (3 أفراد) و يستثنى من هذه المخالفة في حالة أن يكون في المركبة أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية .

وغرامة 3 آلاف درهم في حالة عدم ارتداء الكمامات الطبية او القماشية عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق، وفى وسائل النقل العام، وعند التجول سيرا أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة او المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان فأكثر .

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وأوضح أن اللائحة تنص كذلك على غرامة 3 آلاف درهم مخالفة عدم مراعاة مسافات التباعد، وعند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة

وأفاد بأن هناك غرامة 5 آلاف درهم وحجز المركبة لمدة شهر في حالة استخدام المركبات في نقل البضائع او الاشياء او غيرها خلافاً للغرض المرخص به، وبمخالفة تعليمات الصحة والسلامة

بالإضافة إلى غرامة 10 آلاف درهم لمخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة بأي وسيلة، فيما عدا الفئات التي يصدر قرار باستثنائها، وتفرض الغرامة على المسؤول على الشركة او المنشأة او قائد المركبة اذا كانت مركبة خاصة.

ولفت المزروعي إلى أن اللائحة تتضمن كذلك غرامة 5 آلاف درهم في حالة عدم مراعاة المسؤول عن الشركة او المنشأة الإجراءات الاحترازية عند نقل الفئات العمالية ين إمارات الدولة أو عند نقل أي من الفئات العمالية بين مناطق ومدن الإمارة الواحدة من حيث مخالفة السعة الاستيعابية (استخدام اكثر من نصف عدد المقاعد لوسيلة النقل) وعدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بترك مسافة أمان بنحو مترين عند الصعود أو النزول من وسيلة النقل واضافة الى غرامة ٥٠٠ درهم للعامل.

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