شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير صادر عن المركز الوطني لـ "الأرصاد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة تكون سحب ركامية قد يصاحبها أمطار ورياح نشطة تصل سرعتها الى 42 كم / ساعة. مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الشرقية وذلك خلال الفترة من الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء اليوم " الجمعة". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تحذير صادر عن المركز الوطني لـ "الأرصاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.