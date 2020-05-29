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الامارات | تحذير صادر عن المركز الوطني لـ "الأرصاد"

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أبوظبي- وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة تكون سحب ركامية قد يصاحبها أمطار ورياح نشطة تصل سرعتها الى 42 كم / ساعة.

مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الشرقية وذلك خلال الفترة من الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء اليوم " الجمعة".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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