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دولة الإمارات تخصص 3 دقائق عن كورونا في كل حصة دراسية

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وجهت ‏وزارة التربية والتعليم الإماراتية المدارس بتخصيص 3 دقائق فقط من كل حصة دراسية ولمدة أسبوعين لتوعية وتثقيف الطلبة عن فيروس المستجد "كوفيد - 19". وأكدت الوزارة أنه لم يتم تخصيص مادة دراسية جديدة عن هذا الموضوع، نافية ما تم تداوله في هذا الصدد على بعض المواقع. واستؤنفت الدراسة عن بُعد في جميع مدارس الإمارات، الأربعاء، كما أعلنت الوزارة -ضمن منظومة التعلم عن بُعد- بدء الاختبار المركزي للفصل الدراسي الثالث لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة في الفترة ما بين 31 مايو/أيار وحتى 4 يونيو/حزيران.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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