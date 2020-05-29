الامارات | «التربية» تنفي تخصيص مادة دراسية عن «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تنفي تخصيص مادة دراسية عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة التربية والتعليم ما تداوله البعض حول تخصيص مادة دراسية عن موضوع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت الوزارة في تصريحات صحافية، أمس، أنها ‏وجّهت المدارس بتخصيص ثلاث دقائق من كل حصة دراسية، لمدة أسبوعين، لتوعية وتثقيف الطلبة عن (كوفيد-19)، ولم يتم تخصيص مادة دراسية جديدة عن هذا الموضوع، كما يعتقد البعض ويتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية.

وتطبق الوزارة حالياً نظام التعليم عن بعد، حتى نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، الذي سيكون آخر دوام للطلبة فيه يوم الثاني من يوليو المقبل، فيما تختتم الهيئة الأكاديمية دوامها في التاسع من الشهر نفسه.

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ومن جهة أخرى، يؤدي طلبة الصفوف من الرابع حتى الـ12، الأسبوع المقبل، اختبارات مركزية قصيرة، في ثلاث مواد دراسية: اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والعلوم، وزمن الإجابة في كل امتحان 30 دقيقة.

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